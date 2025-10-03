Президент направил поздравление по случаю открытия памятника Нургисе Тлендиеву

В честь 100-летия со дня рождения Народного героя, выдающегося деятеля культуры и искусства, уникального композитора Нургисы Тлендиева на его родине, в селе Отеген батыр Алматинской области, воздвигли памятник и открыли новый Дом культуры, сообщает Zakon.kz.

В торжественном мероприятии приняли участие министр культуры и информации РК Аида Балаева, аким Алматинской области Марат Султангазиев, общественные и культурные деятели, представители интеллигенции и мастера искусства.

Как сообщили в Министерстве культуры и информации, в связи с этим событием президент Казахстана направил поздравление. В нем Касым-Жомарт Токаев отметил, что открытие памятника является символом особого уважения и искренней признательности народа к великой личности.

"Нургиса Тлендиев внес неоценимый вклад в развитие нашей цивилизации, в возрождение культурного наследия страны, в популяризацию казахской музыки во всем мире. Основав оркестр "Отырар сазы", он обогатил духовное мировоззрение нации. Композитор написал музыку к пьесам и фильмам, вошедшим в золотой фонд, оставил уникальный след в театре и кино. Несомненно, бесценное наследие Нургисы Тлендиева еще долгие годы будет служить примером и источником вдохновения для многих поколений. Его имя навсегда останется неразрывно связанным с казахской культурой", – говорится в поздравительном послании.

Передав поздравление главы государства, Аида Балаева подчеркнула огромный вклад великого композитора в развитие национальной культуры.

"Великий композитор отразил в своем творчестве историю и судьбу народа, его радости и горести, мечты и стремления, оставив после себя богатое наследие", – отметила министр.

Фото: Министерство культуры и информации

Аида Балаева также сообщила, что в честь 100-летия Нургисы Тлендиева в стране и за рубежом проводятся масштабные культурные мероприятия. Так, международная организация ТЮРКСОЙ объявила 2025 год "Годом Нургисы Тлендиева". В Анкаре были организованы выставка, показ документального фильма и концерт его произведений. В штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже открылась выставка "Источник вдохновения", в США в Карнеги-холле прошла специальная экспозиция, в Пекине состоялся творческий вечер "Птицы улетают". Кроме того, концерты и фестивали прошли в Москве, Франкфурте, Бишкеке, Алматы и Туркестане.

"Открытие памятника сегодня является частью мероприятий по увековечиванию памяти великой личности. Этот величественный монумент символизирует вечное место Нургисы Тлендиева в сердце народа. Несомненно, его духовное наследие останется вечным достоянием казахов", – подчеркнула Аида Балаева.

В рамках торжества участники также посетили новый Дом культуры на 400 мест, осмотрели выставочные залы. Состоялся концерт, на котором прозвучали песни и кюи великого композитора.

Автором скульптуры выступили известные мастера Айдос Буркитбаев и Тимур Ермухаметов. Памятник высотой 2,85 м отлит из бронзы, постамент – 1,5 м, общая высота сооружения составляет 4,35 м. Основание выполнено из гранита. Величественный монумент стал символом глубокого уважения народа к выдающемуся вкладу композитора в национальную духовность.

3 сентября сообщалось, что ко Дню города в Алматы обновили музей Нургисы Тлендиева.