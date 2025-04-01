100 лет со дня рождения великого композитора Нургисы Тлендиева отмечают в Казахстане

1 апреля исполняется 100 лет со дня рождения Нургисы Тлендиева – казахского композитора и дирижера оркестра. Его музыкальные произведения стали классикой искусства и новой вехой в развитии национальной музыки. Zakon.kz расскажет о творчестве кюйши, посвятившего всю свою жизнь музыке.

Нургиса Тлендиев родился в 1925 году в ауле Шиликемер (ныне село Нургиса Тлендиев в Алматинской области). Он вырос в творческой семье: его отец играл на домбре и был знатоком казахских народных песен, а мама красиво пела и играла на гармони.

К слову, именно родители с раннего детства обучали будущего композитора музыкальному мастерству, так как видели в нем неугасаемую энергию, любознательность и прирожденный талант. Отец Нургисы научил сына хорошо играть на домбре, а мать обучила нотной грамотности.

По счастливой случайности в 1930-е годы Ахмет Жубанов активно искал домбристов для нового оркестра академических народных инструментов имени Курмангазы. Именно в то время он заметил юное дарование и посоветовал его матери отдать мальчика в музыкальное училище.

Спустя годы сам Тлендиев вспоминает, что так случилась их первая встреча. Дружбу с Жубановым и признательность к нему он пронес через всю свою жизнь.

"Жубанов учил меня всему: любить и понимать музыку, народную и классическую, учил трудиться и находить радость от творчества, учил любить жизнь во всех ее проявлениях. Я обязан ему тем, кем я стал", – говорил о Жубанове Нургиса Тлендиев.

С возрастом мастерство композитора только улучшалось. В 12 лет он уже был назначен концертмейстером оркестра, а в 14 ассистировал главному дирижеру оркестра, перенимая опыт Науши Бокейханова, ученика Салауаткерея.

Несмотря на свой возраст, в 1943 году Тлендиев ушел на фронт. После возвращения он окончил отделение народных инструментов в Казахской государственной консерватории имени Курмангазы. Затем отправился в Москву и продолжил обучение в местной консерватории, став первым казахом в училище. Там подающий надежды парень освоил дирижерское мастерство у знаменитого советского дирижера Николая Аносова.

За свой трудовой путь Нургиса Тлендиев был главным дирижером Казахского театра оперы и балета имени Абая, Казахского государственного академического оркестра народных инструментов имени Курмангазы и организованного им самим оркестра народных инструментов "Отырар сазы".

Отметим, что именно Динмухамед Кунаев предложил Нургисе Тлендиеву встать у руля оркестра народных инструментов, что открыло новую страницу в развитии национальной музыки.

В конце 1960 года Нургиса Тлендиев стал главным редактором музыкального отделения "Казахфильма". В тот период композитор сблизился с выдающимися поэтами Казахстана, одним из его самых близких друзей был Мукагали Макатаев.

Фото: almatymuseums.kz

Музыкальные произведения, такие как "Аққу" и "Махамбет", стали классикой казахского искусства. В своей музыке композитор сочетал традиционные мотивы с современными музыкальными подходами, прославляя казахскую культуру на мировом уровне. Тлендиев – автор более 500 музыкальных произведений в разных жанрах: песни, кюи, романсы, увертюры, поэмы, кантаты, опера, балет и другое.

По словам литературоведа Бiржана Ахмера, Нургиса Тлендиев – человек, который поднял историю отечественной классической музыки на новый уровень. В своем репертуаре он полностью отражал культуру и дух казахского народа. Можно сказать, что он был личностью, который достиг совершенства в своем ремесле.

"Тлендиев – это великая личность, который показывал пример другим и истинное искусство дирижера. Поэтому его произведения получили такую популярность и актуальны в наши дни. Конечно, для создания таких шедевров важна и среда, в которой ты создаешь музыку. В этом большую роль сыграло окружение кюйши. Он собрал мысли великих поэтов, таких как Туманбай Молдагалиев, Кадыр Мырзалиев, и воплотил все это в музыке. Все они были в постоянном творческом взаимодействии". Біржан Ахмер

Говоря о самом ярком произведении композитора, наш собеседник отметил кюй "Акку", который отличается своей чистотой и нежностью. В нем он отразил искренние чувства между двумя лебедями, олицетворяя настоящую любовь между людьми. Композиция была использована в казахском фильме "Кыз Жибек" и сохранилась в истории музыкального искусства. Стоит отметить, что Нургиса Тлендиев вошел в историю как первый казах, которому было присвоено звание "Халық Қаһарманы".

Литературовед считает, что основный посыл композиций Тлендиева – это человечность, преданность и справедливость. Эти принципы являются фундаментальными для понимания творчества композитора. Для него искусство не было просто техническим мастерством, а выражением глубинных человеческих чувств, эмоций и ценностей. Он считал, что только когда произведение создано от души, оно может стать действительно значимым и тронуть сердца людей.

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Нургиса Тлендиев умер 15 октября 1998 года в Алматы. 11 марта 2025 года в возрасте 79 лет ушла из жизни супруга Нургисы Тлендиева – заслуженная актриса и композитор Казахстана Дарига Тлендиева.

С 1993 по 2010 год она работала конферансье в Академическом фольклорно-этнографическом оркестре имени Н. Тлендиева. Также она является автором многих песен и кюев, среди которых "Қайран менің Нұрекем", "Қазақстан Республикам менің", "Қараталым", "Махамбет баба".