У Джорджо Армани нашли два секретных завещания: кто унаследует миллиарды долларов
Об этом пишет агентство Ansa со ссылкой на миланский нотариальный архив.
Первый документ датирован 15 марта, второй – 5 апреля. Оба завещания были написаны от руки и хранились в запечатанном конверте, который вскрыли 9 сентября, после смерти модельера.
По данным агентства, у Армани не было детей, поэтому он мог самостоятельно распорядиться всем имуществом. Основными наследниками станут родственники дизайнера – племянницы Сильвана и Роберта, племянник Андреа Камерана, а также его партнер Серджо Галеотти Делл’Орко.
Ранее сообщалось, что в возрасте 91 года умер итальянский модельер Джорджо Армани.
Также СМИ писали, что компания Армани, холдинг Giorgio Armani S.p.A., приносила 2,7 млрд долларов в год, а его империя оценивалась более чем в 12,1 млрд долларов, включая одежду, аксессуары, предметы интерьера, парфюмерию, косметику, книги, цветы и даже шоколад.
Дизайнер владел яхтой за 60 млн евро и недвижимостью в Милане, Париже, Сан-Тропе и Санкт-Морице. У Армани не было партнера и детей, поэтому в августе он заявил, что хотел бы передать свое имущество членам своей семьи и людям, с которыми он работает.