Культура и шоу-бизнес

У Джорджо Армани нашли два секретных завещания: кто унаследует миллиарды долларов

Итальянский модельер Джорджо Армани оставил два завещания, содержание которых пока не раскрывается, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет агентство Ansa со ссылкой на миланский нотариальный архив.

Первый документ датирован 15 марта, второй – 5 апреля. Оба завещания были написаны от руки и хранились в запечатанном конверте, который вскрыли 9 сентября, после смерти модельера.

По данным агентства, у Армани не было детей, поэтому он мог самостоятельно распорядиться всем имуществом. Основными наследниками станут родственники дизайнера – племянницы Сильвана и Роберта, племянник Андреа Камерана, а также его партнер Серджо Галеотти Делл’Орко.

Ранее сообщалось, что в возрасте 91 года умер итальянский модельер Джорджо Армани.

Также СМИ писали, что компания Армани, холдинг Giorgio Armani S.p.A., приносила 2,7 млрд долларов в год, а его империя оценивалась более чем в 12,1 млрд долларов, включая одежду, аксессуары, предметы интерьера, парфюмерию, косметику, книги, цветы и даже шоколад.

Дизайнер владел яхтой за 60 млн евро и недвижимостью в Милане, Париже, Сан-Тропе и Санкт-Морице. У Армани не было партнера и детей, поэтому в августе он заявил, что хотел бы передать свое имущество членам своей семьи и людям, с которыми он работает.

Айсулу Омарова
