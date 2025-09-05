Кто унаследует состояние Джорджо Армани в 12,1 миллиарда долларов

Иностранные журналисты провели расследование и выяснили, кому достанется наследство итальянского модельера Джорджо Армани, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Daily Mail, компания "пионера моды", холдинг Giorgio Armani S.p.A., приносила 2,7 млрд долларов в год, а его империя оценивалась более чем в 12,1 млрд долларов, включая одежду, аксессуары, предметы интерьера, парфюмерию, косметику, книги, цветы и даже шоколад.

По данным издания, дизайнер владел яхтой за 60 млн евро и недвижимостью в Милане, Париже, Сан-Тропе и Санкт-Морице. У Армани не было партнера и детей, поэтому в августе он заявил, что хотел бы передать свое имущество членам своей семьи и людям, с которыми он работает.

СМИ уверены, что в числе наследников 86-летняя сестра дизайнера Розанна, две его племянницы Роберта и Сильвана, а также племянник Андреа Камерана. Все трое уже занимают высокие посты в компании. Еще один наследник – помощник Армани, 72-летний Панталео Делль'Орко, который отвечает за мужские коллекции всех брендов холдинга.

Известно, что модельер еще в 2016-м году основал фонд The Giorgio Armani Foundation, предназначенный для сохранения ценностей компании и самого модельера. Предполагается, что создание фонда поможет избежать развала или продажи компании после смерти ее основателя. Девять лет назад фонд символически владел 0,1% акций корпорации, но предполагается, что впоследствии ему отойдет значительная сумма.

Также издание уточняет, что Армани заранее составил постановление, которое вступает в действие после его смерти: в нем определены принципы управления для наследников. 4 сентября компания распространила заявление, в котором пообещала придерживаться принципов, заложенных ее основателем.

Ранее сообщалось, что в возрасте 91 года умер итальянский модельер Джорджо Армани.