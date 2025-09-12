Сидни Суини сыграла чемпионку мира по боксу

Сидни Суини сыграла главную роль в фильме "Кристи", сообщает Zakon.kz.

Лента рассказывает историю Кристи Мартин, которая стала чемпионкой мира по версии WBC и в 2020 году вошла в Международный зал славы бокса – первой среди женщин. Фильм прослеживает карьеру Мартин, а также рассказывает о ее драматичной личной жизни.

Фото: Instagram/sydney_sweeney

Блестящая спортсменка пережила непростое детство и вышла замуж в возрасте 22 лет. Ее муж был вдвое старше нее, он подвергал Кристи эмоциональному и физическому насилию. Когда Мартин решила уйти от мужчины, тот попытался ее убить.

Супруг нанес звезде бокса несколько ножевых и по меньшей мере одно огнестрельное ранение. Мартин пережила нападение. Позднее она повторно вступила в брак. Спустя несколько лет после этого экс-муж Кристи скончался в тюрьме.

Чтобы сыграть боксершу, Сидни пришлось измениться до неузнаваемости. Она три месяца тренировалась по три раза в день с профессиональными боксерами и набрала около 13 кг. Ее рацион составляли лишь курица, джемы, бесконечные милкшейки и протеиновые коктейли.

