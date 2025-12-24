#Казахстан в сравнении
Культура и шоу-бизнес

Исполнительница главной роли в фильме "Томирис" рассекретила пол будущего ребенка

актриса Альмира Турсын, фото - Новости Zakon.kz от 24.12.2025 11:35 Фото: Instagram/almiratursyn
У казахстанской актрисы Альмиры Турсын, сыгравшей главную роль в фильме "Томирис", родится девочка, сообщает Zakon.kz.

Пол будущего ребенка актриса рассекретила в своем Instagram.

"Дай Бог, ждем девочку", – написала Турсын 20 декабря 2025 года.

Подписчики поздравили беременную актрису и пожелали легких родов:

  • "Ура!"
  • "Поздравляю, дорогая!"
  • "Мои поздравления! Легких родов".
  • "Пусть родится такой же красивой, как вы".

Звезда фильма "Томирис" Альмира Турсын раскрыла личность "мужа"

12 октября 2025 года Альмира Турсын поделилась, что спустя 12 лет готовится стать мамой во второй раз. Актриса опубликовала красивые кадры с "беременной" фотосессии, под которыми написала: "Я давно замужем, живем большой семьей, со всеми детьми: его-моими-нашими!" При этом она не стала раскрывать подробностей, потому что верит, что "счастье любит тишину!"

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
