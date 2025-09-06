#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

Марго Робби сыграла в фильме "Грозовой перевал"

&quot;Грозовой перевал&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 06.09.2025 08:10 Фото: Instagram/margotrobbieofficial
Вышел первый тизер "Грозового перевала" Эмералд Феннелл с Марго Робби и Джейкобом Элорди, сообщает Zakon.kz.

Новая экранизация романа Эмили Бронте выйдет ко Дню святого Валентина. Лента расскажет классическую историю о взаимоотношениях семейств Эрншо и Линтонов с мужчиной по имени Хитклифф.

"Грозовой перевал" английской писательницы Эмили Бронте был опубликован в 1850 году. На сегодняшний день существует множество экранизаций, в том числе версия режиссера Уильяма Уайлера 1939 года. Среди более поздних версий – мини-сериал 2009 года с Томом Харди и Шарлоттой Райли в главных ролях и полнометражный фильм 2011 года.

Недавно актриса Деми Мур рассказала о сложностях борьбы с болезнью бывшего мужа Брюса Уиллиса.

Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Рисунок Виктора Цоя выставили на аукцион
Культура и шоу-бизнес
07:15, Сегодня
Рисунок Виктора Цоя выставили на аукцион
Деми Мур рассказала о сложностях борьбы с болезнью Брюса Уиллиса
Культура и шоу-бизнес
06:46, Сегодня
Деми Мур рассказала о сложностях борьбы с болезнью Брюса Уиллиса
"Мы все такие": супруга Нуртаса повеселила поклонников роликом про ремонт в своей квартире
Культура и шоу-бизнес
21:39, 05 сентября 2025
"Мы все такие": супруга Нуртаса повеселила поклонников роликом про ремонт в своей квартире
