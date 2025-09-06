Марго Робби сыграла в фильме "Грозовой перевал"

Вышел первый тизер "Грозового перевала" Эмералд Феннелл с Марго Робби и Джейкобом Элорди, сообщает Zakon.kz.

Новая экранизация романа Эмили Бронте выйдет ко Дню святого Валентина. Лента расскажет классическую историю о взаимоотношениях семейств Эрншо и Линтонов с мужчиной по имени Хитклифф.

"Грозовой перевал" английской писательницы Эмили Бронте был опубликован в 1850 году. На сегодняшний день существует множество экранизаций, в том числе версия режиссера Уильяма Уайлера 1939 года. Среди более поздних версий – мини-сериал 2009 года с Томом Харди и Шарлоттой Райли в главных ролях и полнометражный фильм 2011 года.

Недавно актриса Деми Мур рассказала о сложностях борьбы с болезнью бывшего мужа Брюса Уиллиса.