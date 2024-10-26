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Звезда "Мстителей" может сыграть диснеевского принца

Крис Хемсворт, фото - Новости Zakon.kz от 26.10.2024 12:43 Фото: Instagram/chrishemsworth
Австралийский актер Крис Хемсворт может исполнить главную роль в фильме от студии Disney "Прекрасный принц", сообщает Zakon.kz.

Как пишет Deadline, звезда "Мстителей" ведет переговоры об участии в картине:

"Режиссером проекта выступит Пол Кинг. Персонаж Принц Чарминг является любовным интересом Золушки, однако инсайдеры отметили, что картина не будет напрямую связана с "Золушкой".

Напомним, Крис Хемсворт в "Мстителях" исполнял роль Тора.

Ранее сообщалось, что звезда "Короны" Джаред Харрис сыграл в фильме "Морбиус" с Джаредом Лето из-за денег. Он заявил, что ему просто нужно было оплачивать счета за ипотеку.

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