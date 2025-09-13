#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

Названы 15 любимых песен Дэвида Боуи

музыкальная пластинка, фото - Новости Zakon.kz от 13.09.2025 11:40 Фото: freepik
В новом Центре Дэвида Боуи, который откроется в здании V&A East Storehouse в Лондоне, будет представлена ​​экспозиция, включающая список любимых мелодий Боуи, сообщает Zakon.kz.

По данным Rolling Stone, в "Памятку для радиопередачи – список любимых записей" Дэвида Боуи войдут следующие песни:

  1. Ralph Vaughan Williams – "Fantasia on a Theme by Thomas Tallis"
  2. Richard Strauss – "Four Last Songs"
  3. Alan Freed and His Rock ’N’ Roll Band – "Right Now Right Now"
  4. Little Richard – "True Fine Mama"
  5. The Hollywood Argyles – "Sho Know a Lot About Love"
  6. Miles Davis – "Some Day My Prince Will Come"
  7. Charles Mingus – "Ecclusiastics"
  8. Jeff Beck – "Beck’s Bolero"
  9. Legendary Stardust Cowboy – "I Took a Trip on a Gemini Spaceship"
  10. The Beatles – "Across the Universe"
  11. Ronnie Spector – "Try Some, Buy Some"
  12. Roxy Music – "Mother of Pearl"
  13. Edgar Froese – "Epsilon in Malaysian Pale"
  14. The Walker Brothers – "The Electrician"
  15. Sonic Youth – "Tom Violence"

Дэвид Боуи умер в 2016 году в возрасте 69 лет после 18 месяцев борьбы с раком.

