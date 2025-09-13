Названы 15 любимых песен Дэвида Боуи
В новом Центре Дэвида Боуи, который откроется в здании V&A East Storehouse в Лондоне, будет представлена экспозиция, включающая список любимых мелодий Боуи, сообщает Zakon.kz.
По данным Rolling Stone, в "Памятку для радиопередачи – список любимых записей" Дэвида Боуи войдут следующие песни:
- Ralph Vaughan Williams – "Fantasia on a Theme by Thomas Tallis"
- Richard Strauss – "Four Last Songs"
- Alan Freed and His Rock ’N’ Roll Band – "Right Now Right Now"
- Little Richard – "True Fine Mama"
- The Hollywood Argyles – "Sho Know a Lot About Love"
- Miles Davis – "Some Day My Prince Will Come"
- Charles Mingus – "Ecclusiastics"
- Jeff Beck – "Beck’s Bolero"
- Legendary Stardust Cowboy – "I Took a Trip on a Gemini Spaceship"
- The Beatles – "Across the Universe"
- Ronnie Spector – "Try Some, Buy Some"
- Roxy Music – "Mother of Pearl"
- Edgar Froese – "Epsilon in Malaysian Pale"
- The Walker Brothers – "The Electrician"
- Sonic Youth – "Tom Violence"
Дэвид Боуи умер в 2016 году в возрасте 69 лет после 18 месяцев борьбы с раком.
