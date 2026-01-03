Названы главные мировые архитектурные проекты 2026 года
По данным CNN, список открывает Храм Святого Семейства, известный также как Саграда Фамилия, в Барселоне. В этом году к столетию со дня смерти архитектора Антонио Гауди планируется завершить строительство башни Иисуса Христа высотой 170 м, 18-го и последнего шпиля храма.
Далее идет небоскреб по адресу 520 Пятая авеню в Нью-Йорке.
"В городе меняется представление о небоскребах, и эпоха стеклянных фасадов уступает место более величественным и мощным башням, отсылающим к архитектурному прошлому США", – отмечает CNN.
В список также вошла Олимпийская деревня на юго-востоке Милана, где разместят несколько тыс. спортсменов во время Олимпиады в этом году. Отмечается, что после закрытия комплекс может быть переоборудован в бюджетное студенческое жилье.
CNN также включил в список:
- филиал музея Гуггенхайма в Абу-Даби, который спроектировал Фрэнк Гери;
- башню F (Tower F) высотой 425 м в Абиджане в Кот-д’Ивуаре, которая должна стать самым высоким зданием в Африке;
- большой оперный театр в Шанхае;
- президентский центр Обамы в Чикаго, в котором будут работать музей, библиотека и образовательный центр;
- новое здание Центрального банка Ирака в Багдаде;
- музей создателя фантастической саги "Звездные войны" и серии приключенческих фильмов об Индиане Джонсе Джорджа Лукаса в Лос-Анджелесе.
Также в список попали метротоннель в Мельбурне, позиционируемый как крупнейшая реконструкция железнодорожной сети города за последние 40 лет, и научно-исследовательский центр одного из крупнейших в мире производителей смартфонов OPPO, расположенный в городском округе Дунгуань в Китае.
Триумфальную арку украсили в новогодние праздники лицом Усмана Дембеле и цветами "ПСЖ".