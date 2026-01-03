Названы главные мировые архитектурные проекты 2026 года

Вышел список из 11 зданий, строительство которых завершится в этом году и которые, как ожидается, станут самыми обсуждаемыми, сообщает Zakon.kz.

По данным CNN, список открывает Храм Святого Семейства, известный также как Саграда Фамилия, в Барселоне. В этом году к столетию со дня смерти архитектора Антонио Гауди планируется завершить строительство башни Иисуса Христа высотой 170 м, 18-го и последнего шпиля храма.

Далее идет небоскреб по адресу 520 Пятая авеню в Нью-Йорке.

"В городе меняется представление о небоскребах, и эпоха стеклянных фасадов уступает место более величественным и мощным башням, отсылающим к архитектурному прошлому США", – отмечает CNN.

В список также вошла Олимпийская деревня на юго-востоке Милана, где разместят несколько тыс. спортсменов во время Олимпиады в этом году. Отмечается, что после закрытия комплекс может быть переоборудован в бюджетное студенческое жилье.

CNN также включил в список:

филиал музея Гуггенхайма в Абу-Даби, который спроектировал Фрэнк Гери;

башню F (Tower F) высотой 425 м в Абиджане в Кот-д’Ивуаре, которая должна стать самым высоким зданием в Африке;

большой оперный театр в Шанхае;

президентский центр Обамы в Чикаго, в котором будут работать музей, библиотека и образовательный центр;

новое здание Центрального банка Ирака в Багдаде;

музей создателя фантастической саги "Звездные войны" и серии приключенческих фильмов об Индиане Джонсе Джорджа Лукаса в Лос-Анджелесе.

Также в список попали метротоннель в Мельбурне, позиционируемый как крупнейшая реконструкция железнодорожной сети города за последние 40 лет, и научно-исследовательский центр одного из крупнейших в мире производителей смартфонов OPPO, расположенный в городском округе Дунгуань в Китае.

Триумфальную арку украсили в новогодние праздники лицом Усмана Дембеле и цветами "ПСЖ".