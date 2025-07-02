Алагузова и Сатжан публично отказались от голодания

Казахстанская продюсер Баян Алагузова и журналист Динара Сатжан – опубликовали в соцсетях совместное видео из Турции, где сейчас проводят отпуск, сообщает Zakon.kz.

На видеокадрах медиаперсоны сидят за столом, а Динара с серьезным видом объявляет, что "похудение отменяется". Заявление оказалось наложенной на видео озвучкой, но выглядело это весьма убедительно.

Подписчики оценили чувство юмора подруг и прокомментировали шуточный ролик, отметив, что в их тарелках расположились "овощи на всякий случай", и что "им ничего не грозит, так как они прекрасны".

Ранее стало известно, что дочь Баян Алагузовой сменила место жительства.