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Культура и шоу-бизнес

Алагузова и Сатжан публично отказались от голодания

Знаменитости, друзья, отношения, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2025 04:30 Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Казахстанская продюсер Баян Алагузова и журналист Динара Сатжан – опубликовали в соцсетях совместное видео из Турции, где сейчас проводят отпуск, сообщает Zakon.kz.

На видеокадрах медиаперсоны сидят за столом, а Динара с серьезным видом объявляет, что "похудение отменяется". Заявление оказалось наложенной на видео озвучкой, но выглядело это весьма убедительно.

Подписчики оценили чувство юмора подруг и прокомментировали шуточный ролик, отметив, что в их тарелках расположились "овощи на всякий случай", и что "им ничего не грозит, так как они прекрасны".

Ранее стало известно, что дочь Баян Алагузовой сменила место жительства.

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Аксинья Титова
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