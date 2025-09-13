Новый проект Баян Алагузовой жестко раскритиковали в Казнете
Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Казахстанская группа KeshYou, продюсируемая Баян Алагузовой, оказалась под ударом общественного мнения. Видео с песней "Маған қара" попало под критику интернет-пользователей, сообщает Zakon.kz.
Вокалистки в своем Instagram-аккаунте вместо поддержки получили острую критику в адрес сценических костюмов и музыкального контента в комментариях под постом:
- До этого они еще один клип так же подготовили и выпустили, думали, что "зайдет". Но не зашло.
- Поющие трусы называется группа, не благодарите.
- Красивые, талантливые, но песни оставляют желать лучшего.
- Красивые девочки, но костюмы что-то ни к селу ни к городу.
Сама группа KeshYou и их продюсер пока не отреагировали на замечания.
Ранее родная сестра Баян Алагузовой привлекла внимание "диким танцем" с молодым музыкантом.
