Соседи принца Уильяма и Кейт Миддлтон пожаловались на известный бренд одежды

Соседи королевской семьи жалуются на британский бренд Burberry, сообщает Zakon.kz.

Оказалось, что бренд Burberry занял задний двор дома королевской семьи для проведения показа мод. Он пройдет в конце сентября во время Недели моды в Лондоне, пишет Daily Mail.

Среди заявителей – ассоциация местных жителей и верховный комиссар Великобритании в Индии. Они обеспокоены тем, что это масштабное мероприятие:

приведет к увеличению дорожного движения;

шумовому загрязнению;

мусору в этом престижном районе.

Однако представители Burberry утверждают, что проконсультировались с королевским двором по поводу проведения шоу и получили разрешение на его проведение.

