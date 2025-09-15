#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
541.18
636.05
6.52
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
541.18
636.05
6.52
Культура и шоу-бизнес

Соседи принца Уильяма и Кейт Миддлтон пожаловались на известный бренд одежды

Шоу Burberry в Лондоне, фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2025 03:43 Фото: Instagram/princeandprincessofwales
Соседи королевской семьи жалуются на британский бренд Burberry, сообщает Zakon.kz.

Оказалось, что бренд Burberry занял задний двор дома королевской семьи для проведения показа мод. Он пройдет в конце сентября во время Недели моды в Лондоне, пишет Daily Mail.

Среди заявителей – ассоциация местных жителей и верховный комиссар Великобритании в Индии. Они обеспокоены тем, что это масштабное мероприятие:

  • приведет к увеличению дорожного движения;
  • шумовому загрязнению;
  • мусору в этом престижном районе.

Однако представители Burberry утверждают, что проконсультировались с королевским двором по поводу проведения шоу и получили разрешение на его проведение.

Тем временем в США помолвка Тейлор Свифт вызвала небывалый ажиотаж среди маркетологов и известных брендов.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
В Алматы стартует чемпионат мира по шахматам среди детей до 8, 10, 12 лет
15:08, 15 сентября 2025
В Алматы стартует чемпионат мира по шахматам среди детей до 8, 10, 12 лет
Когда первая АЭС в Казахстане получит свое название: создана конкурсная комиссия
14:42, 15 сентября 2025
Когда первая АЭС в Казахстане получит свое название: создана конкурсная комиссия
Правила продажи объектов приватизации изменились в Казахстане
11:02, 15 сентября 2025
Правила продажи объектов приватизации изменились в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: