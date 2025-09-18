Перформанс артистов покорил пассажиров алматинского метро

Артисты устроили настоящий перфоманс в алматинском метрополитене. В вагонах и на станциях звучали песни об Алматы и поздравления с предстоящим Днем города. Пассажиры с восторгом приняли музыкальный подарок от коллектива "Алматы әуендері". Особенно приятно удивлены были туристы.

На станции "Абай" нео-этно-фолк группа "Арқайым" поразила слушателей горловым пением и игрой на национальных инструментах. Напомним, ранее группа с аншлагом выступила в Мадриде.

"Мы в Алматы с субботы, и впечатления просто потрясающие – великолепная природа, добрые и отзывчивые люди, которые всегда готовы помочь. Особенно удивляют такие неожиданные выступления, это по-настоящему трогательно и вдохновляет. Я счастлива быть частью этого праздника и благодарю за такую возможность. С Днем Алматы!", – отметила пассажир метро Нантини Муниапан, приехавшая в Казахстан из Малайзии.

На станции "Бауыржан Момышұлы" мастера традиционного пения Саят Нургазин и Даурен Байбори исполнили казахские народные песни под аккомпанемент домбры. А на станции "Байқоңыр" поездка в вагоне неожиданно превратилась в концерт: Ерболат Толеген и Максат Базарбаев исполнили популярные композиции, вызвав искренний восторг у пассажиров.

Фото: акимат города Алматы

Музыкальное поздравление прозвучало на каждой станции метро. Финальным аккордом стало выступление Концертного оркестра акима города Алматы на станции "Алмалы". Музыканты исполнили символичное произведение "Гүл Алматым" – признание в любви городу.

Кроме того, Объединение музеев Алматы представило пассажирам передвижную фотовыставку. В экспозиции – фотографии археологических артефактов, ювелирных украшений, истории спорта, облика Алматы XX века, а также музыкальные инструменты выдающихся личностей. Фотовыставка продлится до 21 сентября.

Справочно:

В Алматы 19 сентября на площади Абая перед Дворцом Республики пройдет ряд грандиозных концертов: в 18:00 состоится вечер традиционной музыки "Ән қанатындағы Алматы". Концерт соберет на одной сцене выдающихся мастеров казахского традиционного искусства: Рамазана Стамгазиева, Сауле Жанпеисову, Еркина Шукиманова, Ардак Исатаеву и многих других, а также Фольклорно-этнографический ансамбль "Сазген сазы".

Фото: акимат города Алматы

В 19:30 также на площади Абая яркий и современный проект "QAZAQSHA терапия" представит зрителям театрализованный спектакль-концерт "Ғасырлар үні". "QAZAQSHA терапия" – это музыкальный перформанс, где традиционная казахская музыка становится настоящей терапией для души.

20 сентября в 18:00 в парке "Кок-Тобе" состоится международный фестиваль классической музыки "Кок-Тобе Опера – 2025". На сцене выступят Зарина Алтынбаева, Расул Жармагамбетов, Жамиля Баспакова, Балуан Беркенов, Оксана Давыденко, Нуржан Бажекенов, Венера Алпысбаева и Марина Алтухова. Зрителей также ждут выступления танцевального коллектива "Салтанат", квартета Il canto и эстрадно-симфонического оркестра под управлением Александра Белякова, а специальными гостями станут тенор Энрике Феррер из Испании и балерина Ариса Хасимото из Японии.

Также 20 сентября в 16:30 на площади Астана перед КБТУ состоится грандиозное музыкальное событие – Almaty Cover Show. Хэдлайнером вечера станет группа Ninety One. На сцене также выступят ADAM, Ghetto dogs, Молдир Ауелбекова, группа "Азия", Бахыт Шадаева, Qali, Зарина Омарова, Арман Коныр и Аша Матай и другие исполнители.

20–21 сентября c 10:00 до 18:00 на Арбате пройдет ежегодный фестиваль KitapFest. На книжной ярмарке с участием шестидесяти издательств и магазинов гости смогут приобрести книги со скидками, познакомиться с новинками и пообщаться с писателями.

Фото: акимат города Алматы

21 сентября с утра до вечера пройдут концерты с участием известных артистов. В 10:30 на сцене выступят Роза Рымбаева, легендарный ВИА "Дос-Муқасан", Зарина Алтынбаева, Жамиля Серкебаева, Биржан Хасангалиев, Бауыржан Мусин, Аружан Данышпан, Ерлан Байназаров, Али Окапов и Мади Рымбаев, квартет Il canto, группа ЖасStars, победитель конкурса "Новая волна-2025" Александр Лим, Диана и Ален Самыкеновы, Төлеген Рахымбаев и другие артисты.

В 17:00 на площади Астана перед КБТУ начнется фестиваль музыки "Алматы аспаны". На сцене выступят Кайрат Нуртас, TURAR, 6ellucci, группа "МузАрт", Беркут и Айша, Медеу Арынбаев, Тамара Асар, Курмаш Маханов, Баглан Абдраимов, Кенес Алимжан, BYTANAT, Еркеш Хасен, Акылбек Жеменей, Алан Черкасов, Асхат Таргын, Омеркул Айниязов, Заттыбек Копбосынулы, Райым Уайс, INJU, Азиз Балтабекулы, Улжан Аглакова, Жанибек Бестерек, DARO, Аян Байжигит, DONY, Асыл Улыкман, Ерболат Ержанбаев, Гульнур Оразымбетова, Акбота Керимбекова, и Бахыт Турман, а также группы Музарт Лайф, JasStars, "Алашұлы" и другие популярные исполнители. Особую атмосферу празднику придаст детский хор FK KAIRAT, который выйдет на сцену вместе с известными артистами. Вход бесплатный.

21 сентября с 10:00 до 19:00 на пешеходной улице Панфилова пройдет масштабный цифровой фестиваль Digital Fest Almaty. Гостей ждут десятки digital-зон и инсталляций: "Сфера будущего" с дронами и роботизированными решениями, цифровая инсталляция в виде яблока – символ города, разные VR-активности, фотозона "Калейдоскоп" и многое другое. Особое внимание привлекут робот-художник, который будет писать портреты гостей, робот-фотограф и робот-оператор, фиксирующие атмосферу праздника в режиме реального времени.

Фото: акимат города Алматы

21 сентября с 10:00 до 21:00 в Парке Первого Президента пройдет фестиваль Alma Fest – 2025. По традиции, территория парка превратится в масштабный праздник урожая и национальных традиций. Для гостей будут организованы ярмарка яблок, этно-зона, рынок изделий ручной работы, гастрономические площадки, фестиваль мороженого, также кинотеатр под открытым небом и многое другое. К слову, фермеры привезут на ярмарку 100 тонн яблок. В этот день в парке выступят Турар Ыдырыс, Медеу Арынбаев, легендарный ансамбль "Дос-Мукасан" и другие известные артисты.