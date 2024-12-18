"Это был постоянный пассажир метро" – руководитель алматинского метрополитена высказался о происшествии

Директор КГП "Метрополитен города Алматы" Алмасбек Орынбеков рассказал детали инцидента, произошедшего с незрячим пассажиром на станции метро "Абай".

Казахстанцы в социальных сетях обсуждают детали трагического происшествия на станции метро "Абай". В Сети появляется информация о несоответствии действий сотрудников предприятия требованиям правил перевозок пассажиров. При этом часть аудитории считает, что произошел несчастный случай.

Директор КГП "Метрополитен города Алматы" Алмасбек Орынбеков ответил на вопросы и поделился деталями инцидента.

– Алмасбек Орынбекович, прошла уже неделя, наверное, у вас уже есть полноценная картина того дня. Расскажите, как так получилось, что незрячий пассажир оказался на перроне без сопровождения?

– В инциденте 10 декабря 2024 года слабовидящий пассажир ввел в заблуждение работника предприятия – дежурную по вестибюлю, сказав, что он с сопровождением, и отказался от обращения к дежурному. Как позже выяснилось по видеозаписям, это были случайные попутчики, которые помогли ему спуститься до перрона-платформы. Видеозаписи по более ранним датам показывают, что он был постоянным пользователем метро и всегда приходил со своим сопровождающим.

– Должен ли дежурный на станции сам распознавать незрячих пассажиров и предлагать им свою помощь?

– Нет, такого в правилах нет. Если пассажир в сопровождении, то дежурный не предлагает свою помощь. Правила перевозок пассажиров городским рельсовым транспортом города Алматы, утвержденные в 2017 году, содержат общие указания по управлению пассажиропотоком. При этом на предприятии предусмотрен внутренний документ по эксплуатации устройств, предназначенных для перевозки маломобильных пассажиров ПТД М И СД-007-2024 (далее Инструкция).

В соответствии с пунктом 5.5 Инструкции дежурный по обслуживанию пассажиров обязан по указанию дежурного по станции при обращении к нему людей с ограниченными возможностями встречать маломобильных пассажиров в вестибюле станции, либо у лифта и обеспечивать сопровождение до посадки в вагон, своевременно уведомив дежурного по обслуживанию пассажиров той станции, на которую направляется данный пассажир.

– Пользователи социальных сетей пишут, что в метро нет условий для маломобильных пассажиров. Насколько это соответствует действительности?

– Хочу отметить, что на каждой станции метрополитена работают дежурные по обслуживанию пассажиров, которые с помощью специализированных устройств помогают маломобильному пассажиру беспрепятственно передвигаться. На входе в каждую станцию имеется кнопка "вызова" дежурного, при нажатии на которую, в зависимости от глубины станции, дежурный по обслуживанию пассажиров придет для оказания услуг максимально в течение 5 минут.

Все станции метрополитена оснащены оборудованием для обслуживания лиц с ограниченными возможностями: устройство для перемещения маломобильных пассажиров, находящихся в креслах-колясках, подъемник на гусеничном ходу и наклонные подъемники. Внутри станций "Жибек жолы" и "Алмалы" в 2019 году дополнительно установлены платформы с наклонным перемещением, а также на входной группе станции "Жибек жолы" установили платформу с вертикальным подъемом для удобства пассажиров в инвалидном кресле.

Также имеются лифты на станциях "Сайран", "Москва", на станциях "Райымбек батыра" и "Алатау". На станции "Сары-арка" имеется 2 лифта и на "Б. Момышулы" – 6 лифтов.

Кроме того, все станции метрополитена оборудованы тактильной навигацией в двух направлениях движения для слабовидящих и незрячих пассажиров. У входа на станции метро установлены информационные стенды, выполненные шрифтом Брайля, где полностью показаны маршруты по метрополитену. Также установлены напольные направляющие полосы вдоль пути прохода пассажиров для определения направления движения с помощью трости.

– Какие меры безопасности планируется принять на станциях в будущем?

– Одним из путей предотвращения подобных инцидентов в будущем является установка дверей (screen doors) на перронах метрополитена. Двери на перроне повышают безопасность пассажиров. Эта система защищает от падения на рельсы или несанкционированного проникновения к рельсовому пути.

– Руководство метрополитена связалось с родственниками погибшего?

– Да, конечно, мы сразу же связались с родственниками и несмотря на то, что сейчас ведется следствие и ничья вина не доказана, мы по-человечески оказали им всю возможную поддержку.

– Понесли ли наказание виновные лица?

– Сейчас правоохранительными органами проводится расследование. В отношении виновных будут приняты меры в рамках закона. Мы, в свою очередь, проводим собственное служебное расследование, по итогам которого обязательно примем меры. Это первый в истории метро трагический инцидент, поэтому мы сделаем все, чтобы впредь такое не повторялось.