Культура и шоу-бизнес

Поклонники замерли в ожидании: стартовали съемки новых "Звездных войн" с Райаном Гослингом

Актеры , фото - Новости Zakon.kz от 20.09.2025 10:18 Фото: Instagram/slevydirect
Съемки ленты "Звездные войны: Звездный истребитель" ведутся на Средиземном море, сообщает Zakon.kz.

Кадром со съемочной площадки поделился режиссер фильма Шон Леви. На фото запечатлены Райан Гослинг со своим юным коллегой Флинном Грэем.

"Где-то в Средиземном море", – уточнил Леви и отметил в качестве локации Сардинию.

"Звездный истребитель" – будущая американская эпическая космическая опера режиссера Шона Леви по сценарию Джонатана Троппера. Действие кино разворачиваются через пять лет после событий "Звездные войны: Скайуокер. Восход".

Ранее завесу тайны закулисья приоткрыла продюсер Баян Алагузова. Она показала, как проходят съемки нового сезона музыкального проекта The Voice Қазақстан, премьера которого состоится этой осенью на телеканале "Хабар".

Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
