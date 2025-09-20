Поклонники замерли в ожидании: стартовали съемки новых "Звездных войн" с Райаном Гослингом

Съемки ленты "Звездные войны: Звездный истребитель" ведутся на Средиземном море, сообщает Zakon.kz.

Кадром со съемочной площадки поделился режиссер фильма Шон Леви. На фото запечатлены Райан Гослинг со своим юным коллегой Флинном Грэем.

"Где-то в Средиземном море", – уточнил Леви и отметил в качестве локации Сардинию.

"Звездный истребитель" – будущая американская эпическая космическая опера режиссера Шона Леви по сценарию Джонатана Троппера. Действие кино разворачиваются через пять лет после событий "Звездные войны: Скайуокер. Восход".

