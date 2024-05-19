Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Поклонник "Звездных войн" попал в Книгу рекордов Гиннесса

LEGO, фото - Новости Zakon.kz от 19.05.2024 06:36 Фото: guinnessworldrecords
Поклонник "Звездных войн" из Канады попал в Книгу рекордов Гиннесса, собрав "Тысячелетнего сокола" из LEGO, сообщает Zakon.kz.

С моделью космического корабля из более чем 7500 деталей он разобрался за 7 часов 36 минут 37 секунд. За процессом наблюдали представители Книги рекордов Гиннесса.

В беседе с создателями книги рекордов 21-летний житель Онтарио Иван Ю рассказал, что всегда был большим поклонником "Звездных войн" и особенно ему нравились дизайны космических кораблей, таких как "Тысячелетний сокол" или "Звездный разрушитель".

Рекордсмен отметил, что на видео была зафиксирована его первая попытка собрать корабль Хана Соло. При этом студент отмечает, что сначала совершил несколько ошибок.

"В первом пакете находятся детали для основания корабля и в них легко перепутать переднюю часть с задней. В одном из этапов я забыл повернуть модель и в итоге расположил кучу деталей в неправильном направлении, их пришлось пересобрать. В этот момент я очень переживал за рекорд и сомневался, стоит ли начинать все заново. Ведь на тот момент у меня оставалось всего полчаса".Иван Ю

Процесс строительства показался ему очень веселым. Парень с головой погрузился в процесс и даже не заметил, как быстро пролетело время.

"К концу работы у меня болели пальцы и спина. Если я когда‑нибудь попробую побить рекорд, мне понадобится высокий стол, чтобы не нагибаться к нему", – поделился рекордсмен.

В этом же месяце президент Федерации альпинизма и скалолазания Кыргызстана Эдуард Кубатов попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый взрослый мужчина, совершивший восхождение на Манаслу без дополнительного кислорода.

Читайте также

Фотосессия
Королевская семья Испании опубликовала семейные фотографии
ДТП
Озвучена основная версия трагедии автобуса, рухнувшего в реку в Петербурге
Космос
"Космическую медузу" заметили после запуска ракеты-носителя "Союз-2.1б"
Алия Абди
Канада Книга рекордов Гиннесса 2024 год Рекорды Студенты Хобби Звездные войны
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Какой язык выбрали 75% абитуриентов для сдачи основного ЕНТ
Какой язык выбрали 75% абитуриентов для сдачи основного ЕНТ
Вода из России продолжает прибывать в Казахстан – что творится на водохранилищах
Вода из России продолжает прибывать в Казахстан – что творится на водохранилищах
Переименование улиц в Алматы, возвращение прежнего часового пояса, дело на Багдата Мусина – итоги дня
Переименование улиц в Алматы, возвращение прежнего часового пояса, дело на Багдата Мусина – итоги дня
дождь
Ливень, град и сильный ветер ожидаются в Казахстане 19 мая
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: