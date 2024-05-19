Поклонник "Звездных войн" попал в Книгу рекордов Гиннесса

Поклонник "Звездных войн" из Канады попал в Книгу рекордов Гиннесса, собрав "Тысячелетнего сокола" из LEGO, сообщает Zakon.kz.

С моделью космического корабля из более чем 7500 деталей он разобрался за 7 часов 36 минут 37 секунд. За процессом наблюдали представители Книги рекордов Гиннесса.

В беседе с создателями книги рекордов 21-летний житель Онтарио Иван Ю рассказал, что всегда был большим поклонником "Звездных войн" и особенно ему нравились дизайны космических кораблей, таких как "Тысячелетний сокол" или "Звездный разрушитель".

Рекордсмен отметил, что на видео была зафиксирована его первая попытка собрать корабль Хана Соло. При этом студент отмечает, что сначала совершил несколько ошибок.

"В первом пакете находятся детали для основания корабля и в них легко перепутать переднюю часть с задней. В одном из этапов я забыл повернуть модель и в итоге расположил кучу деталей в неправильном направлении, их пришлось пересобрать. В этот момент я очень переживал за рекорд и сомневался, стоит ли начинать все заново. Ведь на тот момент у меня оставалось всего полчаса". Иван Ю

Процесс строительства показался ему очень веселым. Парень с головой погрузился в процесс и даже не заметил, как быстро пролетело время.

"К концу работы у меня болели пальцы и спина. Если я когда‑нибудь попробую побить рекорд, мне понадобится высокий стол, чтобы не нагибаться к нему", – поделился рекордсмен.

В этом же месяце президент Федерации альпинизма и скалолазания Кыргызстана Эдуард Кубатов попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый взрослый мужчина, совершивший восхождение на Манаслу без дополнительного кислорода.