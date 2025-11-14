Чудовище и мода и звездная война: самые ожидаемые кинопродолжения

Споры о нужности сиквелов и приквелов любимых лент не утихают десятилетиями. Оно и понятно: неумелое предисловие, продолжение может не только расстроить зрителя, но и смазать впечатление от оригинала. А может и не смазать. Zakon.kz предлагает рискнуть.

"Дьявол носит Prada 2"

Не побоимся этого слова классика кинематографа обзаводится продолжением 20-летие спустя.

Да, целых 20 лет прошло с тех пор, как начинающая журналистка переступила порог офиса модного журнала и... произвела неизгладимое впечатление на местных завсегдатаев, увешанных брендами, словно новогодние елки – лампочками. Простоватая, неловкая, бесконечно далекая от мира глянца девушка тем не менее оказалась достаточно упорной для того, чтобы в нем сначала выжить, а потом и взлететь по карьерной лестнице, с грацией лани перескакивая через две ступеньки прямо на головокружительно высоких шпильках.

Чем увереннее, компетентнее и ярче становилась Андреа, тем больше к ней оттаивала суровая начальница Миранда Пристли. А вот близкие, напротив, охладевали к той, в которой перестали узнавать старую-добрую Энди в растянутом свитере. Так какая же она, главная героиня, настоящая? Кто на самом деле "дьявол" – "железная" работодательница, ловко переобувшаяся в туфельки от Manolo Blahnik репортерша или ее бойфренд? Верным ли было решение Энди покинуть-таки журнал?

Будем надеяться, что окончательный ответ на все вопросы даст вторая часть. Она, кстати, о том, как уже редактор пытается выжить в мире, где печатная пресса стремительно пикирует с завоеванного некогда пьедестала. Обожаемый зрителями дуэт Миранды и Андрея в исполнении Мерил Стрип и Энн Хэтэуэй вернется на экраны. А вот молодой человек Андреа в повествование не вернется в угоду новому любовному интересу. И слава моде, наверное.

Премьера в США ожидается в мае 2026 года.

"Звездные войны: Звездный истребитель"

Об этой франшизе можно говорить долго, да и фанбаза у нее одна из самых огромных. Впрочем, новинка заявляется как история, не слишком тесно связанная со своими "предшественниками". И подробностями сюжета любопытных пока, увы, не балуют. Точно известно лишь, что действие разворачивается примерно через пять лет после событий "Звездные войны: Скайуокер. Восход". В фокусе – чувствительный к Силе мальчик и его дядя с лицом Райана Гослинга, старающийся уберечь племянника от неприятностей в ходе выполнения некоего важного задания. Какого? Поживем – увидим.

Фото: Instagram/slevydirect

Премьера в США запланирована аж на конец мая 2027 года.

"Оно: Добро пожаловать в Дерри"

Сериал-приквел, приоткрывающий завесу тайны над событиями "до" – того, как отважные "неудачники" объединились против монстра в обличие клоуна. И тем более до того, как они же, уже взрослые, вернулись в город детства в поисках Пеннивайза и довершили начатое почти 30 лет тому назад. Увы, после второй части "Оно" ушло, а интрига осталась.

Многосерийный проект удовлетворит наконец любопытство всех желающих, поведает о происхождении милашки-улыбашки Пенни и событиях, творившихся в городке, когда "Билла и ко" еще даже в проекте не было. А значит, добро пожаловать в Дерри! Снова.

Первые серии уже вышли на платформе HBO Max. Финал сезона придется на 15 декабря текущего года.

"Гарри Поттер"

Не предыстория, не продолжение, а просто многосерийка, позволяющая взглянуть на приключения мальчика, который выжил, глазами людей, которые прочитали. Пересматривая "Поттериану", вы привыкли горестно вздыхать об отсутствии на экране Пивза, Винки, а до кучи – розовом наряде Гермионы вместо каноничного голубого и староватых родителях Гарри? Теперь все встанет на свои места, явив миру, по заверениям причастных, "точную экранизацию первоисточника". По принципу один сезон – одна книга.

Дату выхода первого сезона меж тем отодвинули на 2027 год.

"Зверополис 2"

Первая Zootopia познакомила нас с городом, где зубастые, клыкастые, пушистые и чешуйчатые живут в мире и согласии, а также с амбициозной крольчихой Джуди и обаятельным лисом Ником. Ребята поладили не сразу, тем более что были "по разные стороны баррикад" и пищевой цепочки. Но не зря же дружба – это магия. Пытаясь стать хорошим полицейским, Джуди случайно заварила кашу, которая чуть не привела к распаду дримтима травоядных и хищников. К счастью, Ник вовремя пришел подруге на выручку, и вместе они обелили хороших, наказали плохих. Хеппи энд.

Однако спокойствие не может длиться вечно, так ведь? Пора вернуться к нашей Барашкис – вернее, к расследованию нового запутанного дела с новым запутанным (буквально) злодеем.

Премьера – конец ноября 2025-го.

"Шрек 5"

Пожалуй, самый спорный образчик в нашей коллекции. Когда-то знаменитый зеленый огр подарил нам целые болота искрометного юмора, замки отсылок на небезызвестную студию и, конечно, понимание: необязательно быть прекрасным принцем, чтобы обрести настоящую любовь и крепкую дружбу.

Сегодня Шрек, как сказали бы подростки, немного "соскуфился". Как сказали бы люди постарше – "уже не торт". По крайней мере, преданные поклонники великана не оценили ни его нового облика, ни образов других персонажей.

Старая сказка – с привычной анимацией – закончилась "Шреком навсегда", где главный герой поборол коварного Румпельштильцхена и в очередной раз убедился: нет ничего важнее семьи.

О сюжете новой почти ничего не известно.