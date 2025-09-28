Димаш покажет всему миру алматинский Арбат и Зеленый базар

Международный проект Димаша Кудайбергена "Voice Beyond Horizon" продолжается в Алматы, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы певца, Димаш Кудайберген и участники шоу из разных стран прибыли в Алматы из Мангистауской области.

"Съемки охватят популярные туристические локации мегаполиса и Алматинской области", – говорится в сообщении.

Участники шоу из Китая, Кыргызстана, Казахстана, Малайзии, Италии и Сербии будут путешествовать по знаковым местам Алматинской области. В планах посетить:

озеро Каинды с подводным хвойным лесом;

пейзажи села Саты, признанного Всемирной туристской организацией UNWTO одной из лучших туристских деревень мира;

Капчагайское водохранилище.

В Алматы у участников проекта предусмотрена прогулка по Арбату, посещение Зеленого базара и метрополитена.

Также в Алматы стартовали съемки фильма о работе и жизни проводников поезда.