Культура и шоу-бизнес

Горе произошло в семье Леонида Агутина

российский певец Леонид Агутин, фото - Новости Zakon.kz от 22.09.2025 12:38 Фото: Instagram/agutinleonid
В семье знаменитого российского певца Леонида Агутина случилось горе – умерла его мама, сообщает Zakon.kz.

Об этом он рассказал сегодня, 22 сентября 2025 года, на своей странице в Instagram.

"Я знал, что когда-нибудь это неизбежно произойдет, но не верил. Ангел мой хранитель. Мое море любви и тепла. Мой высший порог ответственности. Моя мягкая сила. Моя интеллигентность. Мои слезы счастья. Мое великое терпение и вселенская любовь. Мое лето, чудесное, настоящее детское лето в пионерском лагере, куда вы с папой приезжали ко мне. А ты такая – в белых брюках, и твои руки, и я счастлив. И вот это лето кончилось. И больше уже никогда не начнется. Я люблю тебя, мам! Вот как тогда, маленький, целовал тебя перед сном – вот так и люблю. Я знаю: ты сейчас на пути в мир для самых лучших людей. В это я верю. Прощай", – написал он.

Маме Леонида Людмиле Агутиной (Школьниковой в девичестве) было 85 лет. Она – заслуженный учитель России, 45 лет отдала преподавательской работе. По данным СМИ, состояние Людмилы Агутиной ухудшилось в сентябре 2024 года – обострение хронического панкреатита.

Отец Агутина рассказал SHOT, что Людмила Леонидовна скончалась накануне у себя дома. У нее было много заболеваний, главным из которых была болезнь Паркинсона.

В марте 2025 года российский певец Филипп Киркоров похоронил отца – народного артиста России Бедроса Киркорова.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
