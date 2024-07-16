Леонид Агутин сам себя поздравил с днем рождения

Российский певец и композитор Леонид Агутин решил своеобразно начать праздновать свой день рождения. Не дожидаясь пожеланий от друзей и коллег, музыкант оставил поздравление самому себе, сообщает Zakon.kz.

Сегодня, 16 июля 2024 года, Агутину исполнилось 56 лет.

В этот день он опубликовал видео на странице в Instagram, на кадрах которого играет свой легендарный хит "Босоногий мальчик".

Также заслуженный артист России разместил личное поздравление:

"Лёня, с днем рождения тебя! Не грусти! Мы слишком давно знаем друг друга. Заканчивается все у всех одинаково, поэтому важен сам процесс! Так что счастья, любви, мира, добра, здоровья и удачи тебе и твоим близким от всей души!"

Комментаторы присоединились к оригинальному поступку и пожелали артисту счастья:

Всего самого наилучшего вам и вашей семье.

Как раз помню того кудрявого, босоного, который взорвал своими ритмами! С днем рождения, маэстро!

Талантливый, харизматичный, неповторимый.

Спокойствия в душе и любви вокруг!

Гармонии и безграничного счастья!

15 апреля 2024 года отцу Леонида Агутина исполнилось 89 лет. Новостью об этом семейном событии известный артист поспешил поделиться с поклонниками в соцсетях. Тогда исполнитель хита "На сиреневой луне" опубликовал фото именинника и оставил трогательное поздравление.