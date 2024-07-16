Леонид Агутин сам себя поздравил с днем рождения
Фото: Instagram/agutinleonid
Российский певец и композитор Леонид Агутин решил своеобразно начать праздновать свой день рождения. Не дожидаясь пожеланий от друзей и коллег, музыкант оставил поздравление самому себе, сообщает Zakon.kz.
Сегодня, 16 июля 2024 года, Агутину исполнилось 56 лет.
В этот день он опубликовал видео на странице в Instagram, на кадрах которого играет свой легендарный хит "Босоногий мальчик".
Также заслуженный артист России разместил личное поздравление:
"Лёня, с днем рождения тебя! Не грусти! Мы слишком давно знаем друг друга. Заканчивается все у всех одинаково, поэтому важен сам процесс! Так что счастья, любви, мира, добра, здоровья и удачи тебе и твоим близким от всей души!"
Комментаторы присоединились к оригинальному поступку и пожелали артисту счастья:
- Всего самого наилучшего вам и вашей семье.
- Как раз помню того кудрявого, босоного, который взорвал своими ритмами! С днем рождения, маэстро!
- Талантливый, харизматичный, неповторимый.
- Спокойствия в душе и любви вокруг!
- Гармонии и безграничного счастья!
15 апреля 2024 года отцу Леонида Агутина исполнилось 89 лет. Новостью об этом семейном событии известный артист поспешил поделиться с поклонниками в соцсетях. Тогда исполнитель хита "На сиреневой луне" опубликовал фото именинника и оставил трогательное поздравление.
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