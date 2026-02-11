#Казахстан в сравнении
Культура и шоу-бизнес

Игорь Крутой поздравил Леонида Агутина с рождением дочери

Леонид Агутин, артист, фото - Новости Zakon.kz от 11.02.2026 12:19 Фото: Instagram/agutinleonid
10 февраля 2026 года известный музыкант Леонид Агутин поздравил младшую дочь Елизавету-Марию Варум-Агутину с 27-летием. Заслуженный артист России написал для нее стихотворение, сообщает Zakon.kz.

Своей трогательной речью он поделился на личной странице в Instagram.

"Мир звучит, используя все лады.

Хочется все сразу и навсегда.

Сколько еще грязной сольешь воды,

Чтоб отфильтровалась твоя вода?

Сколько в небе таинства творится впрок – от борьбы до нежности наперед.

Счастье, моя милая, не порок, и оно тебя непременно ждет", – написал он под фотографией дочери.

Также он оставил слова напутствия.

"Люблю тебя, моя девочка! Горжусь! Живи, пари, люби, твори, фантазируй! Мы с тобой... с днем рождения!"Леонид Агутин

На эту публикация отреагировала сама дочь, оставив смайлик в виде сердечка. Также не остались равнодушными и коллеги поэта-песенника.

К примеру, Артур Пирожков, Игорь Николаев написали добрые слова.

"Поздравляю с доченькой!" – добавил Игорь Крутой.

Немного ранее мы также сообщали, что солист российской группы "Иванушки International" Кирилл Турченко в свои 43 года впервые стал папой.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
