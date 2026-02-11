Игорь Крутой поздравил Леонида Агутина с рождением дочери
Своей трогательной речью он поделился на личной странице в Instagram.
"Мир звучит, используя все лады.
Хочется все сразу и навсегда.
Сколько еще грязной сольешь воды,
Чтоб отфильтровалась твоя вода?
Сколько в небе таинства творится впрок – от борьбы до нежности наперед.
Счастье, моя милая, не порок, и оно тебя непременно ждет", – написал он под фотографией дочери.
Также он оставил слова напутствия.
"Люблю тебя, моя девочка! Горжусь! Живи, пари, люби, твори, фантазируй! Мы с тобой... с днем рождения!"Леонид Агутин
На эту публикация отреагировала сама дочь, оставив смайлик в виде сердечка. Также не остались равнодушными и коллеги поэта-песенника.
К примеру, Артур Пирожков, Игорь Николаев написали добрые слова.
"Поздравляю с доченькой!" – добавил Игорь Крутой.
Немного ранее мы также сообщали, что солист российской группы "Иванушки International" Кирилл Турченко в свои 43 года впервые стал папой.