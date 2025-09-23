61-летняя Маша Распутина вышла замуж

Российская исполнительница Маша Распутина в 61 год вышла замуж за продюсера Виктора Захарова спустя 25 лет отношений, сообщает Zakon.kz.

Как отмечают в социальных сетях, Маша Распутина и Виктор Захаров начали встречаться в середине 90-х. В 1999 году они обвенчались в церкви, но не оформили брак, так как на тот момент Виктор все еще был женат на другой. Они долго не могли развестись из-за раздела имущества. Только в 2023 году был оформлен развод.

Уже 22 сентября 2025 года Распутина разместила фото со свадьбы, оставив следующую подпись:

"Будьте счастливы! Я Вас люблю!"

Конечно же, не все комментаторы разделили радость артистки. Одних смутило белое платье, вторых – возраст, третьи и вовсе не поверили.

Сам же Захаров в разговоре с изданием "МК" уточнил, что торжество прошло в обстановке строжайшей секретности:

"Мария не хотела афишировать. Устроили дружескую вечеринку с близкими друзьями. Сейчас не время гулять на полную катушку".

