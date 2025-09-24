Клоун появился в новом трейлере сериала "Оно"

Вышел новый трейлер сериала "Оно: Добро пожаловать в Дерри", где показали клоуна Пеннивайза, сообщает Zakon.kz.

Шоу выйдет на стриминговом сервисе HBO Max 26 октября. Речь пойдет о событиях, предшествовавших появлению "Клуба неудачников".

Сюжет развернется в 1962 году в вымышленном городке Дерри штата Мэн за 27 лет до событий первого фильма. Зрителям расскажут о происхождении пугающего клоуна Пеннивайза и мрачных тайнах города Дерри. Сюжет драматического проекта основан на заметках героя Майка Хэнлона из оригинального романа Стивена Кинга.

Фото: Facebook/HBOMaxEurope

В центре истории окажется группа подростков, переживающая пропажу сверстников. Дети начинают собственное расследование, которое приводит их к страшным выводам.

Фильмы "Оно" и "Оно-2" вместе собрали в прокате более 1,7 млрд долларов.

