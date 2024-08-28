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Вышел трейлер нового сезона популярного сериала

Фильм, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2024 08:50 Фото: Х/netflix
Компания Netflix опубликовала трейлер второй части четвертого сезона сериала "Эмили в Париже", сообщает Zakon.kz.

Ролик показывает главную героиню шоу в заснеженных альпийских пейзажах. Эмили признается своему спутнику, что чувствует себя, будто попала в кинофильм "Звуки музыки" с Джули Эндрюс. Однако беззаботная жизнь Эмили вскоре закончится: девушке по-прежнему предстоит делить Габриеля с его бывшей возлюбленной Камиль. Та вынашивает ребенка повара и, похоже, все еще не оставляет надежды на воссоединение с мужчиной.

Фильм, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2024 08:50

Фото: Instagram/lilyjcollins

Тем временем на работе у Эмили появляется другая американка. Она, как и когда‑то Эмили, проникается французским стилем, налаживает непростые отношения с Сильвией и обустраивается в Париже. Бизнес вынуждает Эмили уехать в рабочую поездку в Италию. Там девушка проводит время с обаятельным предпринимателем Марчелло.

"Это не первый раз, когда ты смешиваешь бизнес и удовольствие", – комментирует ситуацию Сильвия.

Эмили в трейлере признается, что ей нужен был перерыв от Парижа и привычной жизни. Судя по ролику, героиня не говорит Габриелю о своем внезапном путешествии. Сериал выйдет на стриминговом сервисе 12 сентября.

Днями ранее звезду фильма "Мальчишник в Вегасе" арестовали из-за жалобы ее бойфренда.

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