Вышел финальный трейлер "Оно: Добро пожаловать в Дерри" с чудовищным клоуном

Клоун Пеннивайз приветствует киноманов в финальном трейлере своего шоу, сообщает Zakon.kz.

По данным HBO Max, премьера фильма состоится накануне Хэллоуина – 26 октября. Шоу расскажет о событиях, предшествовавших появлению "Клуба неудачников".

Сюжет развернется в 1962 году в вымышленном городке Дерри штата Мэн за 27 лет до событий первого фильма. Зрителям расскажут о происхождении пугающего клоуна Пеннивайза и мрачных тайнах города Дерри.

New look at Bill Skarsgård as Pennywise in ‘IT: WELCOME TO DERRY’. 📷 pic.twitter.com/txlgjxLI0g — Film Crave (@_filmcrave) October 14, 2025

Трейлер, как и сам фильм, не рекомендуется для просмотра несовершеннолетних.

