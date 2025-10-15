#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
539.56
627.35
6.84
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
539.56
627.35
6.84
Культура и шоу-бизнес

Вышел финальный трейлер "Оно: Добро пожаловать в Дерри" с чудовищным клоуном

Оно: Добро пожаловать в Дерри выйдет 26 октября, фото - Новости Zakon.kz от 16.10.2025 04:04 Фото: Х/filmcrave
Клоун Пеннивайз приветствует киноманов в финальном трейлере своего шоу, сообщает Zakon.kz.

По данным HBO Max, премьера фильма состоится накануне Хэллоуина – 26 октября. Шоу расскажет о событиях, предшествовавших появлению "Клуба неудачников".

Сюжет развернется в 1962 году в вымышленном городке Дерри штата Мэн за 27 лет до событий первого фильма. Зрителям расскажут о происхождении пугающего клоуна Пеннивайза и мрачных тайнах города Дерри.

Трейлер, как и сам фильм, не рекомендуется для просмотра несовершеннолетних.

Тем не менее можно узнать о других новинках кино с известными людьми в главных ролях. Например, Мелания Трамп запускает фильм о самой себе, жена Дэвида Бекхэма стала звездой трехсерийного документального сериала, а Ким Кардашьян снялась в фильме про команду женщин-адвокатов.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Клоун появился в новом трейлере сериала "Оно"
07:36, 24 сентября 2025
Клоун появился в новом трейлере сериала "Оно"
Вышел тизер сериала "Оно: Добро пожаловать в Дерри"
08:52, 28 июля 2025
Вышел тизер сериала "Оно: Добро пожаловать в Дерри"
Вышел финальный трейлер "Дэдпула и Росомахи"
08:48, 21 июля 2024
Вышел финальный трейлер "Дэдпула и Росомахи"
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: