#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
541.18
636.05
6.52
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
541.18
636.05
6.52
Культура и шоу-бизнес

Джуд Лоу сыграл владельца ресторана в сериале "Черный кролик"

Джуд Лоу в фильме &quot;Черный кролик&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2025 02:27 Фото: Instagram/judelawitofficial
Netflix выпустил новый ролик, посвященный сериалу "Черный кролик", где главные роли сыграли Джуд Лоу и Джейсон Бейтман, сообщает Zakon.kz.

Лоу исполнил роль Джейка Фридкена, владельца успешного нью-йоркского ресторана "Черный кролик". Когда его брат Винс, которого сыграл Бейтман, неожиданно возвращается в бизнес, за ним приходят и неприятности. Сначала вскрываются старые раны, затем – разрушается доверие, а опасные враги угрожают разрушить все, что построили братья.

В синопсисе проект описывается как "стремительный триллер и одновременно исследование о том, как нерушимая связь между двумя братьями может разрушить их мир и все вокруг".

"Сначала триллер появится 18 сентября на американском стриминге и будут состоять из восьми серий", – говорится в описании к фильму.

13 сентября издание IGN опубликовало второй трейлер анимационного хоррора "Зомби Marvel". Это первый мультсериал вселенной Marvel.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Вышел новый трейлер "Зомби Marvel"
02:35, 14 сентября 2025
Вышел новый трейлер "Зомби Marvel"
Гибель в горах: путешественники погибли при обрыве канатки на Эльбрусе
03:59, 13 сентября 2025
Гибель в горах: путешественники погибли при обрыве канатки на Эльбрусе
Спецназ задержал родных братьев на востоке Казахстане
13:36, 12 сентября 2025
Спецназ задержал родных братьев на востоке Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: