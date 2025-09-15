Джуд Лоу сыграл владельца ресторана в сериале "Черный кролик"

Netflix выпустил новый ролик, посвященный сериалу "Черный кролик", где главные роли сыграли Джуд Лоу и Джейсон Бейтман, сообщает Zakon.kz.

Лоу исполнил роль Джейка Фридкена, владельца успешного нью-йоркского ресторана "Черный кролик". Когда его брат Винс, которого сыграл Бейтман, неожиданно возвращается в бизнес, за ним приходят и неприятности. Сначала вскрываются старые раны, затем – разрушается доверие, а опасные враги угрожают разрушить все, что построили братья.

В синопсисе проект описывается как "стремительный триллер и одновременно исследование о том, как нерушимая связь между двумя братьями может разрушить их мир и все вокруг".

"Сначала триллер появится 18 сентября на американском стриминге и будут состоять из восьми серий", – говорится в описании к фильму.

