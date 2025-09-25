"Это Димаш или "Кайрат": казахстанцы гадают о визите Джеки Чана в Алматы

Легендарный 71-летний актер кино Джеки Чан прилетел в Алматы. Пока официальной информации о целях визита каскадера в Казахстан нет. Тем временем, экс-заместитель акима Максат Кикимов опубликовал совместное фото со знаменитостью, сообщает Zakon.kz.

25 сентября 2025 года глава Nomad Wrestling уточнил, что встретил мастера боевых искусств в аэропорту Алматы.

"Легенда мирового кино! Его фильмы не только развлекали нас, но и вдохновляли двигаться, заниматься спортом и верить, что все возможно. По его примеру многие люди впервые пришли в спорт. Спасибо за то, что подарили нам эпоху великих фильмов и до сих пор вдохновляете и мотивируете миллионы людей", – написал Кикимов в подписи к фото.

В заключительной части Кикимов также поблагодарил казахстанскую медиакомпанию Salem Entertainment, добавив, что "они творят историю". Крупнейшая в Центральной Азии медиакомпания известна сериалами "5:32", "Чёрный двор" и "Шекер".

Впрочем, больше нет точных данных о визите Джеки Чана в Алматы. Кинокритики обещают раскрыть карты в ближайшее время.

В Казнете публикуют лишь кадры с артистом и желают ему долгих лет жизни.

Пользователи Казнета также предположили, что актер прилетел на матч "Кайрат" – "Реал Мадрид". Другие считают, что его визит связан с проектом Димаша Кудайбергена.

В этом году Казахстан открыл свои двери для Джей Ло, Backstreet Boys и еще и Джеки Чана, это вообще супер! Вот народу нашему повезло.

Спасибо за лучшее детство с вашими фильмами, обожаю его!

Наш любимчик, живи 100 лет.

Самый достойный актер. Никогда не видел его в пошлых сценах.

Думаю, это связано с проектом Димаша Кудайбергена. Все знают об их теплых отношениях.

Он реально в Казахстане? Я в шоке.

Какое признание команды нашей страны! Ждем победы!

Ранее мы рассказывали, что казахстанская певица Молдир Есембек, наиболее известная под сценическим псевдонимом Say Mo, стала приглашенной гостьей музыкального вечера Нурболата Абдуллина. Хип-хоп-исполнительница динамично станцевала под одну из его песен и нарвалась на критику.