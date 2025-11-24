Мангистау может попасть в глобальный кинохит с Джеки Чаном

В Мангистауской области началась подготовка к съемкам фильма с участием легендарного актера Джеки Чана, сообщает Zakon.kz.

Известно, что команда проекта "Доспехи Бога 4: Ultimatum" прибыла в Актау и приступила к изучению городских и природных локаций региона.

По данным регионального издания Lada.kz, команда уже встретилась с акимом области для обсуждения организационных вопросов.

Первый фильм франшизы "Доспехи Бога" вышел в 1986 году, второй – "Доспехи Бога 2: Операция Кондор" – в 1991-м. Третья часть "Доспехи Бога 3: Миссия Зодиак" вышла на экраны в 2012 году. Режиссером всех трех фильмов выступил сам Джеки Чан.

"Если проект будет утвержден окончательно, Мангистау станет частью глобальной кинематографической истории – и может впервые появиться в крупном международном экшене с участием Джеки Чана", – уточняют специалисты.

Стоит отметить, что иностранные туристы часто отмечают красоту региона. Например, азербайджанский певец и предприниматель Emin признался, что пейзажи Мангистау кажутся ему сказочными, а башкирская группа Ay Yola сняла клип на песню Yola в урочище Бозжыра.

Материал по теме Раскрыты детали визита Джеки Чана в Алматы

Что касается Джеки Чана, то осенью 2025 года стало известно, что он решил снять четвертую часть "Доспехов Бога" в Казахстане. Позднее определился режиссер нового фильма. Чан лично выбрал каскадера, постановщика боевых сцен и режиссера. Им стал Роберт Кун.