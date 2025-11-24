#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
518.66
597.44
6.56
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
518.66
597.44
6.56
Культура и шоу-бизнес

Мангистау может попасть в глобальный кинохит с Джеки Чаном

Джеки Чан, актер, фото - Новости Zakon.kz от 24.11.2025 11:31 Фото: Instagram/jackiechan
В Мангистауской области началась подготовка к съемкам фильма с участием легендарного актера Джеки Чана, сообщает Zakon.kz.

Известно, что команда проекта "Доспехи Бога 4: Ultimatum" прибыла в Актау и приступила к изучению городских и природных локаций региона.

По данным регионального издания Lada.kz, команда уже встретилась с акимом области для обсуждения организационных вопросов.

Первый фильм франшизы "Доспехи Бога" вышел в 1986 году, второй – "Доспехи Бога 2: Операция Кондор" – в 1991-м. Третья часть "Доспехи Бога 3: Миссия Зодиак" вышла на экраны в 2012 году. Режиссером всех трех фильмов выступил сам Джеки Чан.

"Если проект будет утвержден окончательно, Мангистау станет частью глобальной кинематографической истории – и может впервые появиться в крупном международном экшене с участием Джеки Чана", – уточняют специалисты.

Стоит отметить, что иностранные туристы часто отмечают красоту региона. Например, азербайджанский певец и предприниматель Emin признался, что пейзажи Мангистау кажутся ему сказочными, а башкирская группа Ay Yola сняла клип на песню Yola в урочище Бозжыра.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 24.11.2025 11:31
Раскрыты детали визита Джеки Чана в Алматы

Что касается Джеки Чана, то осенью 2025 года стало известно, что он решил снять четвертую часть "Доспехов Бога" в Казахстане. Позднее определился режиссер нового фильма. Чан лично выбрал каскадера, постановщика боевых сцен и режиссера. Им стал Роберт Кун.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Нацбанк рассказал, как действовать при неожиданных переводах
12:01, Сегодня
Нацбанк рассказал, как действовать при неожиданных переводах
Джеки Чан снялся в фильме "Каратэ-пацан"
08:55, 18 декабря 2024
Джеки Чан снялся в фильме "Каратэ-пацан"
Джеки Чан в чапане "рвет" соцсети: приоткрыта завеса тайны о его визите в Алматы
18:06, 25 сентября 2025
Джеки Чан в чапане "рвет" соцсети: приоткрыта завеса тайны о его визите в Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: