Культура и шоу-бизнес

В Туркестане прошел международный фестиваль народных промыслов

Туркестан, фестиваль городок, фото - Новости Zakon.kz от 26.09.2025 17:35 Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области
В преддверии Всемирного дня туризма в духовно-культурном центре города Туркестана прошла официальная церемония открытия Городка ремесленников (Қолөнершілер қалашығы). Этот центр призван стать центром ремесленников всего тюркского мира.

В этом году по решению международной организации World Craft Council Туркестан удостоен статуса "Город ремесленников". В честь этого события в городе был организован международный фестиваль "Туркестан – город ремесленников" (Turkistan World Craft Fest).

На международный фестиваль прибыло около 100 ремесленников из Турции, Азербайджана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Китая и России, а также около 300 мастеров из разных регионов Казахстана.

Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области

Специально приглашенный почетный посол международной организации World Craft Council Азиз Муртазаев вручил городу Туркестану свидетельство о присвоении статуса "Город ремесленников" на основании решения и согласия Всемирного совета по ремеслам.

На открытии уникального объекта аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров поздравил собравшихся с этим событием и выразил благодарность почетным гостям за поддержку.

"Исторический город, расположенный на Великом Шелковом пути, издревле был центром ремесел и торговли. Городок ремесленников – это не просто место торговли, а большой центр, где мастера будут обмениваться опытом, представлять новые произведения и обучать молодежь мастерству. Новый объект еще больше укрепит статус Туркестана как духовной столицы тюркского мира," – заявил Нуралхан Кушеров.

Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области

Глава области и гости осмотрели мастерские Городка – по войлочным изделиям, обработке шерсти и ткачеству, керамике, дереву и коже, ковроткачеству – и ознакомились с работой международных и отечественных мастеров. Они также посетили ярмарку изделий ручной работы на восточном базаре и высоко оценили работы ремесленников.

В рамках торжественного мероприятия 100 мастеров-керамистов одновременно готовили кувшины. Были представлены выставки изделий, мастер-классы, ярмарка национальной одежды и изделий, а также культурно-познавательные и концертные программы. Состоялся показ этномоделей.

Этот уникальный комплекс является важным проектом, реализованным в целях возрождения национальных ремесел, развития туризма и поддержки мастеров.

Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области

Туристический и культурный комплекс состоит из восьми основных функциональных зон. Городок занимает площадь 2,5 гектара и включает 20 мастерских, выставочные залы, два шоу-рума, ресторан, гостиницу и туристическую инфраструктуру. Здесь мастера не только создают и представляют свои изделия в национальном стиле, но и обмениваются опытом. Комплекс построен за счет частных инвестиций.

Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области

Отметим, туризм в области развивается по трем направлениям: историко-познавательный, экологический и лечебно-оздоровительный. В этом году число туристов, посетивших область, увеличилось. За шесть месяцев регион посетило более 1 млн путешественников и гостей. Число иностранных туристов превысило 23 тысячи, что в два раза больше по сравнению с прошлым годом. В топ-5 стран по количеству иностранных туристов входят Узбекистан, Россия, Китай, Турция и Кыргызстан.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
