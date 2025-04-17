В Туркестане прошел международный симпозиум художников

По поручению президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в честь особого статуса духовной столицы Тюркского мира – города Туркестана – завершился международный симпозиум художников "TURKISTAN STYLE".

Мероприятие длилось 6 дней и собрало участников из 8 стран: Индии, Турции, Азербайджана, Беларуси, Узбекистана, Кыргызстана, России, а также известных художников и профессоров со всех регионов Казахстана. Было представлено более 120 художественных работ. Это – вклад мастеров кисти в прославление Туркестана, обладающего особым статусом.

По итогам симпозиума в фойе комплекса "Конгресс-холл" была организована выставка работ участников. Публике были представлены картины, отражающие современный облик Туркестана.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

На церемонии открытия итоговой выставки заместитель акима Туркестанской области Ертай Алтаев поздравил участников симпозиума, вручил им дипломы и сертификаты.

"Как вы знаете, город Туркестан переживает современное обновление и приобрел особый статус. В такое время особенно ценно, что художники изобразили в своих работах древнюю историю и современное возрождение духовной столицы. Эти произведения искусства непременно станут важным духовным и культурным наследием для будущих поколений", – отметил заместитель акима области.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Народный художник Кыргызской Республики, лауреат Государственной премии имени Токтогула, академик Юристанбек Шыгаев, а также академик и вице-президент Академии художеств РК Ерлан Айтуаров подчеркнули значимость таких масштабных мероприятий для развития изобразительного искусства и выразили благодарность от имени всех художников.