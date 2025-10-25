В Туркестане прошло торжественное мероприятие "Қыран елім – Қазақстаным!", посвященное Дню Республики

В духовной столице тюркского мира – городе Туркестане – состоялось торжественное мероприятие "Қыран елім – Қазақстаным!", приуроченное к празднованию Дня Республики, сообщает Zakon.kz.

Участники мероприятия сначала прослушали вдохновляющие высказывания деятелей Алаша, а затем вместе с артистами региона исполнили Государственный гимн Республики Казахстан.

Важным гостем мероприятия стал аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров, который поздравил жителей региона с государственным праздником и наградил группу граждан, внесших значительный вклад в развитие области.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

"От всей души поздравляю вас с Днем Республики! Это день, когда сбылась многовековая мечта нашего народа. Принятая 25 октября 1990 года Декларация стала первым конкретным шагом на пути к свободе. Сегодня мы признаны во всем мире как независимое, мирное, единое и развивающееся государство. Определились наши государственность и границы. Мы уверенно движемся к светлому будущему. Это победа единства и мудрости. В своем Послании в этом году президент страны Касым-Жомарт Кемелевич обозначил новые приоритеты развития. Он поручил развивать цифровую экономику, привлекать инвестиции, диверсифицировать экономику и углублять переработку сырья. Также поставил задачу модернизировать систему государственного управления, образования и здравоохранения с применением искусственного интеллекта, а цифровые технологии внедрить в агропромышленный комплекс и региональную экономику. В соответствии с этим в Туркестанской области реализуются конкретные меры. Наша главная цель – повышение качества жизни и благосостояния населения. Сегодня Туркестан – не только священный город, но и стратегически важный регион. Наша задача – использовать этот исторический шанс и превратить Туркестан не только в областной центр, но и в мощный двигатель экономики страны. Для этого необходимо укреплять единство и трудиться во имя интересов народа. Пусть в нашей стране будет мир, а Туркестан сияет благополучием!" – сказал Нуралхан Оралбайулы.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

В ходе торжественного мероприятия аким области Нуралхан Кушеров наградил тружеников и общественных деятелей, внесших весомый вклад в развитие государства. Были вручены ордена "Парасат", "Құрмет", медали "Ерен еңбегі үшін" и "Шапағат". Среди награжденных – ветераны труда, учителя, врачи, деятели культуры и бизнеса, пастухи и машинисты. Кроме того, глава региона вручил награду Агентства по делам государственной службы – нагрудный знак "Ветеран государственной службы" – акиму Мактааральского района Бахыту Асанову от имени председателя агентства Дархана Жазыкбая.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

В своем Послании президент страны поручил модернизировать систему привлечения инвестиций. В области сформирован благоприятный инвестиционный климат. Создан пул из 111 инвестиционных проектов на общую сумму 2,6 трлн тенге, способных дать новый импульс развитию региональной экономики. Основные направления – переработка, энергетика и глубокая переработка сельхозпродукции. Полная реализация проектов позволит создать около 24 тысяч новых рабочих мест и обеспечить дополнительные налоговые поступления в размере 100 млрд тенге. В этом году планируется реализовать 57 проектов на 332 млрд тенге с созданием 8 174 рабочих мест. За 9 месяцев введено в эксплуатацию 33 проекта, создано 4793 рабочих места. В результате в экономику региона за 9 месяцев привлечено 1 трлн тенге инвестиций, что на 115,9% больше по сравнению с прошлым годом.

Президент также отметил необходимость формирования мощной и диверсифицированной экономики, основанной на промышленном потенциале. В регионе для развития индустриализации созданы 20 индустриальных и 3 специальные экономические зоны, а также малые промышленные парки. В индустриальных зонах реализуются 98 инвестиционных проектов общей стоимостью 152 млрд тенге.

Благодаря реализованным мерам за 9 месяцев произведено промышленной продукции на сумму 1,1 трлн тенге, рост составил 113,5%. Важная отрасль экономики региона – сельское хозяйство – показала результат в 855 млрд тенге, рост составил 101,5%. По объему произведенной продукции Туркестанская область занимает лидирующие позиции в республике.

Президент поручил обеспечить рост общей экономики на уровне 7% в 2025 году. В этом направлении регион демонстрирует значительный прогресс: по итогам 9 месяцев текущего года наблюдается положительная динамика, экономический рост достиг 114,8% – один из самых высоких показателей в стране. Все основные макроэкономические индикаторы показали устойчивый рост.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Торжественное мероприятие завершилось праздничным концертом. Артисты области подарили зрителям хорошее настроение и поразили своим мастерством. На сцене выступили Сая Махамбет, группа "Абырой", азербайджанская певица Лейла Алиева, Руслан Акинбеков и другие артисты, исполнившие патриотические песни, придавшие особое звучание празднику.