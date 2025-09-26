75-летний Александр Буйнов раскрыл тайны своей фамилии

75-летний Александр Буйнов раскрыл тайны своей фамилии
75-летний народный артист РФ отметил, что фамилия Буйнов имеет древние корни и связана с несколькими значимыми историческими и этнографическими слоями.
"По одной из версий, она происходит от слова "буйный", что в русском языке означает "неукротимый", "энергичный", "смелый". Такая характеристика могла отражать черты характера предков – дерзость, силу и независимость", – поделился певец.
По его словам, не исключено, что предки Буйновых могли быть участниками важных исторических событий.
"Интересно, что носители фамилии Буйнов встречаются в различных регионах России. Это еще раз доказывает, что сила и энергия, заложенные в имени, передаются из поколения в поколение", – подчеркнул артист.
Также он поинтересовался у своих подписчиков, подходит ему эта фамилия.
"Какие у вас ассоциации возникали бы со мной, если бы мы не были знакомы? Друзья, а вы знаете что-то интересное об истории своей фамилии? Поделитесь в комментариях – давайте вместе откроем тайны наших корней!" – предложил Буйнов своим фолловерам.
Поклонники в ответ написали, что постараются узнать у своих родственников о родословной своих фамилий. Отреагировали на публикацию российского певца и казахстанцы:
- "Надо узнать".
- "Очень интересно".
- "Я даже не думала об этом".
- "Надо спросить у деда, может, он расскажет".
- "Очень даже подходит, интересная история у вас!"
- "Мне бы тоже хотелось узнать больше о своей фамилии".
- "Интересно было узнать, прочитать про фамилию Буйнов. Моя фамилия в переводе с казахского языка "не скажу".
Материал по теме
12 сентября 2025 года жена Александра Буйнова "украла" у него Instagram в особенный день. 65-летняя Алена Буйнова опубликовала пост-поздравление на странице артиста. Оказалось, что именно в этот день 40 лет назад супруги познакомились.