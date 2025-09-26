75-летний Александр Буйнов раскрыл тайны своей фамилии

Известный российский певец, музыкант, композитор, шоумен и киноактер Александр Буйнов сегодня, 26 сентября 2025 года, опубликовал новый пост в Instagram, в котором раскрыл тайны о родословной своей фамилии, сообщает Zakon.kz.

75-летний народный артист РФ отметил, что фамилия Буйнов имеет древние корни и связана с несколькими значимыми историческими и этнографическими слоями.

"По одной из версий, она происходит от слова "буйный", что в русском языке означает "неукротимый", "энергичный", "смелый". Такая характеристика могла отражать черты характера предков – дерзость, силу и независимость", – поделился певец.

По его словам, не исключено, что предки Буйновых могли быть участниками важных исторических событий.

"Интересно, что носители фамилии Буйнов встречаются в различных регионах России. Это еще раз доказывает, что сила и энергия, заложенные в имени, передаются из поколения в поколение", – подчеркнул артист.

Также он поинтересовался у своих подписчиков, подходит ему эта фамилия.

"Какие у вас ассоциации возникали бы со мной, если бы мы не были знакомы? Друзья, а вы знаете что-то интересное об истории своей фамилии? Поделитесь в комментариях – давайте вместе откроем тайны наших корней!" – предложил Буйнов своим фолловерам.

Поклонники в ответ написали, что постараются узнать у своих родственников о родословной своих фамилий. Отреагировали на публикацию российского певца и казахстанцы:

"Надо узнать".

"Очень интересно".

"Я даже не думала об этом".

"Надо спросить у деда, может, он расскажет".

"Очень даже подходит, интересная история у вас!"

"Мне бы тоже хотелось узнать больше о своей фамилии".

"Интересно было узнать, прочитать про фамилию Буйнов. Моя фамилия в переводе с казахского языка "не скажу".

12 сентября 2025 года жена Александра Буйнова "украла" у него Instagram в особенный день. 65-летняя Алена Буйнова опубликовала пост-поздравление на странице артиста. Оказалось, что именно в этот день 40 лет назад супруги познакомились.