55-летний Арман Давлетяров раскрыл залог успеха

Российский медиаменеджер и заслуженный деятель Казахстана Арман Давлетяров в ночь на 13 октября 2025 года опубликовал новый ролик в своем Instagram, в котором раскрыл залог успеха, сообщает Zakon.kz.

55-летний экс-гендиректор Муз-ТВ отметил, что часто говорит об окружении, которое рядом с нами.

"Помните, я выкладывал пост, где гнилое яблоко и обычное яблоко? Ваше окружение создает вас. Вы знаете, если в вашем окружении 5 успешных людей, то вы – 6-й. Если рядом с вами 5 лентяев, то вы – 6-й. Обязательно создавайте правильное окружение в вашей жизни. Это залог успеха", – рассказал Давлетяров.

По словам Армана, он все больше убеждается в том, что "кто рядом с нами, определяет очень многое", "не слова, не советы, не статус – а энергия, с которой человек живет".

"Иногда встретишь кого-то, у кого в глазах уверенность, спокойствие, тепло. Он идет вперед, даже когда трудно. И рядом с ним будто сам начинаешь верить, что все возможно. Воздух становится другим. Такие люди не громкие – они настоящие. А бывает наоборот – вокруг много шума и слов, жалобы, страхи, вечное "ничего не получится" и все только про деньги. И ты, сам того не замечая, начинаешь звучать тем же тоном. Теряешь веру в себя и свою энергию. Вот почему важно не просто иметь знакомых, а чувствовать, кто тебе по пути", – написал под публикацией Давлетяров.

Он призвал "беречь тех, кто наполняет, кто не осуждает, кто рядом не по интересу, а по сердцу".

"Мы ведь впитываем друг друга – не только словами, даже молчанием. И если вам рядом с кем-то спокойно – значит, вы нашли своего человека. Берегите этих людей. И сами становитесь светом для кого-то. У вас есть такой человек рядом?" – заключил Давлетяров.

Со словами Армана согласились большинство его фолловеров:

"Истина".

"Золотые слова".

"Вы правы на все 100%".

"Мудрость жизни, мудрость слов".

"Арман, брат, очень круто сказано".

"Человек в течение жизни несколько раз меняет свое окружение, поэтому не оставайтесь там, где вам некомфортно".

Но нашлись среди комментаторов те, кто считает иначе:

"Я бы согласился, но это жизнь!... У каждого человека разная судьба! Окружение?! Да, зависит от тебя!"

"Это неправда! Окружение не создает! Это человек сам виноват! Окружение может быть хорошим, но если человек не такой как все? Он не станет как они! Вранье это все!"

