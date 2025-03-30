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Культура и шоу-бизнес

Я предавал женщин: Александр Буйнов назвал рак наказанием за прошлое

Александр Буйнов, онкология, рак , фото - Новости Zakon.kz от 30.03.2025 23:35 Фото: Instagram/buinovofficial
Российский певец Александр Буйнов признался, что считает онкологическое заболевание наказанием за ошибки прошлого, сообщает Zakon.kz.

В откровенной беседе с Борисом Корчевниковым в программе "Судьба человека" 75-летний артист рассказал, что в нулевых перенес рак предстательной железы и смог добиться ремиссии. Сейчас, на фоне слухов о рецидиве болезни, певец вспомнил, как переживал это испытание.

Буйнов отметил, что воспринял диагноз спокойно, без паники и страха. По его словам, ему помогло осознание собственной вины за поступки в прошлом.

"Есть за что. Потому что я предавал, предавал женщин. В моей жизни было много такого, когда я приносил несчастья человеку. Все мы когда-то совершали подобные поступки, поэтому мое восприятие болезни не было таким сильным, как у окружения. Я так считаю — Бог наказал и есть за что", — говорит он.

Певец добавил, что справляться с трудностями его с детства учил отец.

"Отец учил меня падать и вставать. Эти слова имеют огромный смысл для меня. Когда я узнал о болезни, у меня не было паники. Была операция, приходила вся Москва, приходили народные артисты. Было ощущение, что я готов их лечить. Алена очень близко к сердцу приняла это. Мне было легче воспринимать это, чем ей", — делится Буйнов.

Артист также вспомнил болезненный эпизод из личной жизни, когда оставил семью — жену Людмилу и маленькую дочь Юлию.

"Без любви нельзя жениться. Юльке когда было 3 года. Я собрался уходить из семьи. Приехал за носками или за трусами, за какой-то ерундой. Юльку научили и она сказала: "Папа, ты же не уходишь от нас?" С этого момента пошел индийский фильм. В них много музыки и слез. Плакали все, и я тоже. И той девушке, которую полюбил, меня попросили позвонить, сказать, что я остаюсь в семье. Это был неправильный поступок, все равно через несколько лет получилось по-другому", — вспоминает с грустью певец.

Осенью 2023 года в СМИ появились сообщения о возможном возвращении болезни и даже о присвоении Буйнову паллиативного статуса. Музыкант эти слухи опроверг, назвав их домыслами.

Ранее внешний вид 75-летнего Александра Буйнова стал темой обсуждения в соцсетях

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Айсулу Омарова
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