Когда Димаш прилетит в Нью-Йорк для выступления на одной из самых престижных площадок мира
Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash
Казахстанский певец Димаш Кудайберген анонсировал свое прибытие в Нью-Йорк для выступления на одной из самых престижных площадок мира – Madison Square Garden, сообщает Zakon.kz.
Для своих поклонников он записал видео.
"До встречи, друзья. Я прилетаю 1 октября. Жду встречи с вами. Мы сделаем это вместе", – подписал пост в Instagram артист.
Поклонники в комментариях пожелали Кудайбергену удачи:
– Успехов, Димаш! Пусть все пройдет благополучно!
– Пусть все пройдет невероятно! Димаш, так соскучились по тебе. Удачи, наш невероятный артист! Любим!
– Добро пожаловать в Нью-Йорк, и пусть ваше шоу будет отличным!
– Увидимся в Нью-Йорке, Димаш! Ждем вас с распростертыми объятиями!
– Благополучного прибытия в Нью-Йорк, легкой подготовки и больших успехов на сцене!
Ранее сообщалось, что Димаш Кудайберген готовится покорить Madison Square Garden в Нью-Йорке. Шоу под названием Stranger состоится 5 октября. На арене уже разместили афиши с именем артиста.
