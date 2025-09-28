#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

Когда Димаш прилетит в Нью-Йорк для выступления на одной из самых престижных площадок мира

Димаш записал для поклонников видео из Нью-Йорка, фото - Новости Zakon.kz от 28.09.2025 22:15 Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash
Казахстанский певец Димаш Кудайберген анонсировал свое прибытие в Нью-Йорк для выступления на одной из самых престижных площадок мира – Madison Square Garden, сообщает Zakon.kz.

Для своих поклонников он записал видео.

"До встречи, друзья. Я прилетаю 1 октября. Жду встречи с вами. Мы сделаем это вместе", – подписал пост в Instagram артист.

Поклонники в комментариях пожелали Кудайбергену удачи:

– Успехов, Димаш! Пусть все пройдет благополучно!

– Пусть все пройдет невероятно! Димаш, так соскучились по тебе. Удачи, наш невероятный артист! Любим!

– Добро пожаловать в Нью-Йорк, и пусть ваше шоу будет отличным!

– Увидимся в Нью-Йорке, Димаш! Ждем вас с распростертыми объятиями!

– Благополучного прибытия в Нью-Йорк, легкой подготовки и больших успехов на сцене!

Ранее сообщалось, что Димаш Кудайберген готовится покорить Madison Square Garden в Нью-Йорке. Шоу под названием Stranger состоится 5 октября. На арене уже разместили афиши с именем артиста.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
