Культура и шоу-бизнес

Димаш поблагодарил всех после концерта в Америке

Концерт Димаша в Нью-Йорке, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2025 07:07 Фото: dimashnews
Казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген обратился к зрители Madison Square Garden после своего концерта, сообщает Zakon.kz.

Певец поблагодарил всех, кто разделил с ним его мечту. Он отметил свою команду, музыкантов, зрителей и всех, кто разделил с ним этот момент.

"Музыка объединила нас от Казахстана до Америки, от сердца к сердцу, от души к душе", – написал Димаш в Instagram после концерта в Нью-Йорке.

В финале сольного концерта в Madison Square Garden Димаш Кудайберген исполнил свое авторское произведение, работа над которым шла более трех лет. Произведение соединило в себе музыкально-исторические аспекты четырех основных конфессий.

Зрители Madison Square Garden принимали авторское произведение Димаша стоя. Овации продолжались очень долго, как будто большой зрительный зал хотел в ответ поделиться с артистом своими переживаниями, мыслями, мольбой о мире.

Димаш был растроган и благодарен своему зрителю.

"Нам нужен мир", – сказал Димаш.

Фото: dimashnews

В своем обращении к поклонникам Димаш поделился, что готовит документальный фильм о концерте в Нью-Йорке – "Когда мечта становится историей".

Ранее Игорь Крутой ответил, почему не присутствовал на концерте Димаша Кудайбергена.

Фото Алия Абди
Алия Абди
