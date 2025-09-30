#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

Съемки в фильме или свадьба: Рассел Кроу вновь удивил поклонников новым образом

внешность 61-летнего Рассела Кроу после похудения вызвала ажиотаж в сети, фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2025 18:30 Фото: Instagram/russellcrowe
61-летний австралийский актер Рассел Кроу вышел в свет после похудения и вызвал обсуждения в соцсетях, сообщает Zakon.kz.

По информации издания Daily Mail, стройный артист вышел на сцену международного кинофестиваля в Цюрихе в элегантном темно-синем костюме, светло-голубой рубашке и бирюзовом галстуке.

Отмечается, что в июне на церемонии вручения премии "Золотая пчела" на Мальте уже Рассел выглядел стройнее, чем когда-либо. С тех пор стала известна причина его резкого похудения: он готовится к свадьбе. Актер и его 32-летняя невеста Бритни Териот уже некоторое время находятся в центре слухов о предстоящей свадьбе. Также стройность Рассела связывают со съемками в фильме о Великой депрессии.

В соцсети поклонники звезды "Гладиатора" и "Игр разума" активно обсуждают его новый образ:

– Обожаю Рассела Кроу и рада, что он похудел. Он стал практически неузнаваемым.

– Сигареты и "Оземпик" – новая голливудская диета.

– Продолжай в том же духе.

– Отличная работа.

– Сейчас он выглядит лучше всех за последние годы.

Отметим, что в феврале публика была шокирована внешним видом Рассела. Люди никак не могли привыкнуть к полноте и большому животу оскароносного актера.

Елена Беляева
Елена Беляева
