Съемки в фильме или свадьба: Рассел Кроу вновь удивил поклонников новым образом

61-летний австралийский актер Рассел Кроу вышел в свет после похудения и вызвал обсуждения в соцсетях, сообщает Zakon.kz.

По информации издания Daily Mail, стройный артист вышел на сцену международного кинофестиваля в Цюрихе в элегантном темно-синем костюме, светло-голубой рубашке и бирюзовом галстуке.

Отмечается, что в июне на церемонии вручения премии "Золотая пчела" на Мальте уже Рассел выглядел стройнее, чем когда-либо. С тех пор стала известна причина его резкого похудения: он готовится к свадьбе. Актер и его 32-летняя невеста Бритни Териот уже некоторое время находятся в центре слухов о предстоящей свадьбе. Также стройность Рассела связывают со съемками в фильме о Великой депрессии.

В соцсети поклонники звезды "Гладиатора" и "Игр разума" активно обсуждают его новый образ:

– Обожаю Рассела Кроу и рада, что он похудел. Он стал практически неузнаваемым. – Сигареты и "Оземпик" – новая голливудская диета. – Продолжай в том же духе. – Отличная работа. – Сейчас он выглядит лучше всех за последние годы.

Russell Crowe shows off his weight loss at Zurich Film Festival - after the secret behind his dramatic slimdown was revealed https://t.co/MAEZ5sUQSD — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) September 28, 2025

Отметим, что в феврале публика была шокирована внешним видом Рассела. Люди никак не могли привыкнуть к полноте и большому животу оскароносного актера.