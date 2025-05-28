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Культура и шоу-бизнес

Зомби-невеста: Настя Ивлеева удивила поклонников новой свадьбой

Анастасия Ивлеева вновь вышла замуж, фото - Новости Zakon.kz от 29.05.2025 01:02 Фото: Telegram/Анастасия Ивлеева
34-летняя российская ведущая и блогер Настя Ивлеева опубликовала фотографии со свадьбы с бизнесменом Филиппом Бегаком, сообщает Zakon.kz.

Невеста показала первый портрет в свадебном платье. Для торжества она предпочла наряд из кружева с фатой в русском стиле. Волосы она убрала под головной убор и сделала легкий макияж без ярких оттенков.

"Сегодняшняя тихая свадьба главного админа в глазах нашей редакции стала одним из исключительных примеров новой искренности в шоу-бизнесе и невероятного умения достойно преодолевать тяжелые моменты. Торжество, которое часто используется многими людьми как средство привлечения внимания и самый банальный пиар-инструмент, у Насти и Филиппа – праздник для самих себя. Получилось красиво, искреннее и по-настоящему. Совет да любовь", – говорится в официальном сообщении.

Между тем, мнения поклонников о фотосессии разделились, но все же все были удивлены:

– Эта девушка похоже будет удивлять нас всю жизнь.

– Какие разные мужья, какая разная Настя.

– Зомби-невеста.

– Все равно Ивлеева очень красивая, кто бы что бы не говорил. Настя, поздравляю и желаю счастья!


В декабре 2024 года стало известно, что Ивлеева вышла замуж за 32-летнего телеведущего Филиппа Бегака, который приходится родственником режиссеру Никите Михалкову. Многие назвали брак фиктивным и предположили, что Настя пошла на это, чтобы восстановить свою репутацию после "голой" вечеринки и последовавшей за ней "отмены". Ивлеева не промолчала и отреагировала на слухи, написав: "А у нас все бабам счастья простить не могут".

"Голая" вечеринка блогера Ивлеевой состоялась в конце 2023 года в клубе "Мутабор" и вызвала общественный резонанс. Тогда вечеринку посетили Филипп Киркоров, Ксения Собчак, Дмитрий Билан, Оксана Самойлова и многие другие. Они были одеты согласно дресс-коду almost naked, который подразумевал практически оголенное тело.

Позже почти все звездные участники "голой вечеринки" разместили на своих страницах в соцсетях видеообращения с извинениями, в том числе Ивлеева (она сделала это дважды).

Ранее, в феврале 2025 года, 33-летняя Настя Ивлеева поделилась сложностями второго замужества.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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