Культура и шоу-бизнес

"Гимн Казахстана прозвучал в сердце Америки": появились первые кадры с концерта Димаша в Нью-Йорке

казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2025 10:45 Фото: ru.dimashnews.com
Заслуженная артистка Казахстана, певица и деятель культуры Светлана Айтбаева поделилась сегодня, 6 октября 2025 года, первыми кадрами с грандиозного концерта сына Димаша Кудайбергена в Нью-Йорке, сообщает Zakon.kz.

Видео, снятые на легендарной Madison Square Garden, мама всемирно известного казахстанца опубликовала в своем Instagram. На первом можно увидеть, как Димаша встретила полная арена поклонников, на втором – исполнение казахстанского гимна.

"Слава Аллаху!" – написала под роликами Светлана Айтбаева.

На публикацию отреагировали поклонники Димаша с разных уголков планеты, а также казахстанцы, которые восхитились патриотизмом своего кумира:

  • "Красота!"
  • "Ура, арена полная!"
  • "Очень рада за Димаша".
  • "Прекрасно! Поздравляю! Пусть Аллах бережет нашего сына Димаша!"
  • "Димашжан, желаю долгих лет жизни, будь счастлив! Не могу остановить слезы, горда за Родину... Спасибо Димашу за то, что прославил Казахстан во всем мире".
  • "Слава Аллаху за то, что подарил казахскому народу такого сына, как Димаш! Первый певец, который исполнил наш гимн в центре Америки! Вот он – настоящий патриот!"
  • "Поздравляем! Концерт – шикарный! Димаш – лучший! Спасибо всем, кто дал возможность видеть этот исторический концерт в прямом эфире. Желаю Димашу и дальше покорять мировые сцены с такими же аншлагами и успехом. Любим".

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2025 10:45
"Пусть гимн Казахстана звучит в сердце Америки": фанаты Димаша в восторге от нового анонса

Ранее мы писали, что Димаш Кудайберген прилетел в Нью-Йорк. О том, кто и как встретил всемирно известного казахстанца, можете узнать здесь.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
21:23, 02 октября 2025
11:31, 03 октября 2025
03:20, 26 августа 2025
