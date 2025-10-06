"Гимн Казахстана прозвучал в сердце Америки": появились первые кадры с концерта Димаша в Нью-Йорке

Заслуженная артистка Казахстана, певица и деятель культуры Светлана Айтбаева поделилась сегодня, 6 октября 2025 года, первыми кадрами с грандиозного концерта сына Димаша Кудайбергена в Нью-Йорке, сообщает Zakon.kz.

Видео, снятые на легендарной Madison Square Garden, мама всемирно известного казахстанца опубликовала в своем Instagram. На первом можно увидеть, как Димаша встретила полная арена поклонников, на втором – исполнение казахстанского гимна.

"Слава Аллаху!" – написала под роликами Светлана Айтбаева.

На публикацию отреагировали поклонники Димаша с разных уголков планеты, а также казахстанцы, которые восхитились патриотизмом своего кумира:

"Красота!"

"Ура, арена полная!"

"Очень рада за Димаша".

"Прекрасно! Поздравляю! Пусть Аллах бережет нашего сына Димаша!"

"Димашжан, желаю долгих лет жизни, будь счастлив! Не могу остановить слезы, горда за Родину... Спасибо Димашу за то, что прославил Казахстан во всем мире".

"Слава Аллаху за то, что подарил казахскому народу такого сына, как Димаш! Первый певец, который исполнил наш гимн в центре Америки! Вот он – настоящий патриот!"

"Поздравляем! Концерт – шикарный! Димаш – лучший! Спасибо всем, кто дал возможность видеть этот исторический концерт в прямом эфире. Желаю Димашу и дальше покорять мировые сцены с такими же аншлагами и успехом. Любим".

Ранее мы писали, что Димаш Кудайберген прилетел в Нью-Йорк. О том, кто и как встретил всемирно известного казахстанца, можете узнать здесь.