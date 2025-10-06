"Гимн Казахстана прозвучал в сердце Америки": появились первые кадры с концерта Димаша в Нью-Йорке
Фото: ru.dimashnews.com
Заслуженная артистка Казахстана, певица и деятель культуры Светлана Айтбаева поделилась сегодня, 6 октября 2025 года, первыми кадрами с грандиозного концерта сына Димаша Кудайбергена в Нью-Йорке, сообщает Zakon.kz.
Видео, снятые на легендарной Madison Square Garden, мама всемирно известного казахстанца опубликовала в своем Instagram. На первом можно увидеть, как Димаша встретила полная арена поклонников, на втором – исполнение казахстанского гимна.
"Слава Аллаху!" – написала под роликами Светлана Айтбаева.
На публикацию отреагировали поклонники Димаша с разных уголков планеты, а также казахстанцы, которые восхитились патриотизмом своего кумира:
- "Красота!"
- "Ура, арена полная!"
- "Очень рада за Димаша".
- "Прекрасно! Поздравляю! Пусть Аллах бережет нашего сына Димаша!"
- "Димашжан, желаю долгих лет жизни, будь счастлив! Не могу остановить слезы, горда за Родину... Спасибо Димашу за то, что прославил Казахстан во всем мире".
- "Слава Аллаху за то, что подарил казахскому народу такого сына, как Димаш! Первый певец, который исполнил наш гимн в центре Америки! Вот он – настоящий патриот!"
- "Поздравляем! Концерт – шикарный! Димаш – лучший! Спасибо всем, кто дал возможность видеть этот исторический концерт в прямом эфире. Желаю Димашу и дальше покорять мировые сцены с такими же аншлагами и успехом. Любим".
Ранее мы писали, что Димаш Кудайберген прилетел в Нью-Йорк. О том, кто и как встретил всемирно известного казахстанца, можете узнать здесь.
