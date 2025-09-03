Ко Дню города в Алматы обновили музей Нургисы Тлендиева: экспозицию посетил аким Дархан Сатыбалды

В Алматы в преддверии празднования Дня города и в честь 100-летнего юбилея со дня рождения Халық Қаһарманы, лауреата Государственной премии, заслуженного деятеля Казахстана, композитора, дирижера и кюйши Нургисы Тлендиева состоялась реэкспозиция мемориального музея маэстро.

Аким Алматы Дархан Сатыбалды, дочь композитора – дирижер и заслуженный деятель Казахстана Динзухра Тлендиева, представители интеллигенции и деятели культуры ознакомились с обновленной экспозицией. Как отметил глава города, открытие обновленного музея – важное событие в культурной жизни мегаполиса.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Дом, где с 1979 по 1998 год жил композитор со своей семьей, сегодня функционирует как мемориальный музей. Здесь бережно сохранена атмосфера того времени, в которой рождались выдающиеся произведения казахской музыки, проходили творческие встречи и репетиции.

После обновления площадь выставочных залов увеличена до 161 кв. м. В музее появились два новых зала с современными мультимедийными устройствами, а также уникальная экспозиция редких рукописей, архивных фотографий и личных вещей композитора.

Особое место занимает легендарная "Дариға-домбыра", подаренная маэстро в 1934 году Ахметом Жубановым. Инструмент назван в честь супруги композитора Дариғи Тлендиевой и стал символом его вдохновения. Также среди экспонатов фортепиано, подаренное матерью композитора.

Ранее Объединение музеев города Алматы провело в Париже, в штаб-квартире ЮНЕСКО, юбилейную выставку, посвященную наследию великого казахского композитора. Юбилейная дата Нургисы Тлендиева включена в список памятных дат ЮНЕСКО, таким образом признан вклад гения казахской музыки в мировую культуру.