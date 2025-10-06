Аида Балаева: Установка памятников – большая ответственность

Министр культуры и информации РК Аида Балаева прокомментировала открытие Дома культуры и установление памятника в честь 100-летия выдающегося деятеля культуры и искусства, композитора Нургисы Тлендиева в селе Өтеген батыр Алматинской области, сообщает Zakon.kz.

Министр отметила, что в своем приветственном слове глава государства заявил о том, что монумент Тлендиеву является символом особого уважения и глубокой признательности народа к знаменитому сыну казахской земли.

"Памятник Нургисе-ага выполнен с высоким художественным вкусом, эстетически выверен и отличается гармоничностью форм. Это дает нам повод поразмыслить над вопросом установки памятников в нашей стране. Желание увековечить память выдающихся людей – вполне понятно и похвально. Но при этом инициаторы часто забывают, что это большая ответственность. К сожалению, случаи незаконной установки памятников в Казахстане не так уж и редки", – написала Балаева в Facebook.

По данным анализа, проведенного экспертами Министерства культуры и информации РК, за последние пять лет в десяти регионах страны были установлены 49 памятников с нарушением законодательства. Больше всего памятников, возведенных самовольно, – в Туркестанской (17 случаев) и Костанайской (15 случаев) областях.

"Есть факты, когда памятники устанавливались даже несмотря на то, что их проекты были отклонены Республиканской комиссией. Нередки случаи, когда монументальные сооружения устанавливались на частных территориях, без четко проведенного различия между памятником и малыми архитектурными формами. Установка монументов – это не только добрые намерения, но, прежде всего, порядок и ответственность. Хотелось бы, чтобы меценаты и спонсоры, проявляющие искреннюю инициативу, принимали это во внимание. Акиматы же должны строго следить за соблюдением законности и не допускать нарушений". Аида Балаева

Как написала министр, каждый новый памятник должен устанавливаться в соответствии с подпунктом 9) статьи 11 Закона Республики Казахстан "Об охране и использовании объектов историко-культурного наследия", работы по установлению сооружений монументального искусства осуществляют местные исполнительные органы областей, городов республиканского значения и столицы.

Порядок установления сооружения монументального искусства регулируется правилами, утвержденными министерством.

Кроме того, в Кодексе об административных правонарушениях установлены штрафы за нарушение правил установления сооружений монументального искусства на физических лиц в размере десяти, на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства – в размере пятидесяти, на субъектов среднего предпринимательства – в размере ста, на субъектов крупного предпринимательства – в размере двухсот пятидесяти МРП, с приостановлением производимых работ.

"Также в некоторых случаях памятники устанавливаются на частных территориях, при этом не учитывается эстетический облик общественного пространства. В конечном итоге это негативно сказывается на уважении к историческим личностям. Верность истории начинается с соблюдения порядка. Ведь памятник – это не просто знак почтения к прошлому, но и наш общий завет потомкам", – резюмировала Балаева.

Ранее сообщалось, что президент Казахстана направил поздравление по случаю открытия памятника Нургисе Тлендиеву.

