Культура и шоу-бизнес

Популярный стилист назвал четыре тренда, прозвучавших на Неделе моды в Париже

Александр Рогов назвал основные тренды недели моды в Париже, фото - Новости Zakon.kz от 03.10.2025 20:07 Фото: Telegram/Александр Рогов
Стилист и ведущий "Модного приговора" Александр Рогов вычислил четыре "явных тренда, которые прозвучали на Неделе моды в Париже", сообщает Zakon.kz.

Об этом он написал в Telegram:

  • Гигантские аксессуары (Sportmax, Rabanne, Zomer).
  • Гидрокостюмы (Loewe, Rabanne).
  • Инкогнито (Schiaparelli, Dior, Courrèges).
  • Одежда задом наперед (Schiaparelli, Lanvin).

Ранее самые модные головные уборы на зиму назвал известный стилист.

