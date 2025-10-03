Популярный стилист назвал четыре тренда, прозвучавших на Неделе моды в Париже
Фото: Telegram/Александр Рогов
Стилист и ведущий "Модного приговора" Александр Рогов вычислил четыре "явных тренда, которые прозвучали на Неделе моды в Париже", сообщает Zakon.kz.
Об этом он написал в Telegram:
- Гигантские аксессуары (Sportmax, Rabanne, Zomer).
- Гидрокостюмы (Loewe, Rabanne).
- Инкогнито (Schiaparelli, Dior, Courrèges).
- Одежда задом наперед (Schiaparelli, Lanvin).
Ранее самые модные головные уборы на зиму назвал известный стилист.
