Советы

Перья и бахрома: стилист оценил, какие тренды предвещает Неделя моды в Нью-Йорке

Александр Рогов дал советы модницам, фото - Новости Zakon.kz от 13.09.2025 22:01 Фото: Telegram/Александр Рогов
Модным наблюдением поделился известный стилист и ведущий "Модного приговора" Александр Рогов, сообщает Zakon.kz.

В Telegram он отметил, что в данное время идет марафон Fashion Weeks ss’26.

"Неделя моды в Нью-Йорке в самом разгаре, но о грядущих трендах говорить еще рано", – написал стилист.

Также он добавил, что кое-что модницы уже могут взять на заметку для будущих образов:

  • перья;
  • бахрома;
  • художественная перфорация;
  • изделия из шелковых платков.

Ранее стилист подтвердил свое зимнее предсказание о моде на меховые детали.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
