Перья и бахрома: стилист оценил, какие тренды предвещает Неделя моды в Нью-Йорке
Фото: Telegram/Александр Рогов
Модным наблюдением поделился известный стилист и ведущий "Модного приговора" Александр Рогов, сообщает Zakon.kz.
В Telegram он отметил, что в данное время идет марафон Fashion Weeks ss’26.
"Неделя моды в Нью-Йорке в самом разгаре, но о грядущих трендах говорить еще рано", – написал стилист.
Также он добавил, что кое-что модницы уже могут взять на заметку для будущих образов:
- перья;
- бахрома;
- художественная перфорация;
- изделия из шелковых платков.
Ранее стилист подтвердил свое зимнее предсказание о моде на меховые детали.
