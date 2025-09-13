Перья и бахрома: стилист оценил, какие тренды предвещает Неделя моды в Нью-Йорке

Модным наблюдением поделился известный стилист и ведущий "Модного приговора" Александр Рогов, сообщает Zakon.kz.

В Telegram он отметил, что в данное время идет марафон Fashion Weeks ss’26.

"Неделя моды в Нью-Йорке в самом разгаре, но о грядущих трендах говорить еще рано", – написал стилист.

Также он добавил, что кое-что модницы уже могут взять на заметку для будущих образов:

перья;

бахрома;

художественная перфорация;

изделия из шелковых платков.

Ранее стилист подтвердил свое зимнее предсказание о моде на меховые детали.