Самые модные головные уборы на зиму назвал известный стилист

Стилист и ведущий "Модного приговора" Александр Рогов призвал носить зимой тюрбаны, сообщает Zakon.kz.

Об этом он написал в Telegram.

"Вы уже обратили внимание на разнообразие головных уборов на подиумах в этом сезоне? Это не просто шляпы, платки и кепки. Фантазия дизайнеров не на шутку разыгралась и будущей весной модницы и модники будут носить все что угодно от затейливых тюрбанов до всевозможных шлемофонов", – написал Рогов.

Ранее Рогов предсказал, что ugly-тренд (уродливая мода) скоро наберет популярность.