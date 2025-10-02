#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

Самые модные головные уборы на зиму назвал известный стилист

Александр Рогов посоветовал носить зимой тюрбаны, фото - Новости Zakon.kz от 03.10.2025 00:47 Фото: Telegram/Александр Рогов
Стилист и ведущий "Модного приговора" Александр Рогов призвал носить зимой тюрбаны, сообщает Zakon.kz.

Об этом он написал в Telegram.

"Вы уже обратили внимание на разнообразие головных уборов на подиумах в этом сезоне? Это не просто шляпы, платки и кепки. Фантазия дизайнеров не на шутку разыгралась и будущей весной модницы и модники будут носить все что угодно от затейливых тюрбанов до всевозможных шлемофонов", – написал Рогов.

Ранее Рогов предсказал, что ugly-тренд (уродливая мода) скоро наберет популярность.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
