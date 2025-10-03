600 тыс. долларов за каждый год трезвости: чем обернулся брачный договор для Кидман

Известный австралийский певец Кит Урбан может получить более 10 млн долларов при разводе с актрисой Николь Кидман благодаря одному пункту брачного договора, сообщает Zakon.kz.

По информации RadarOnline, в договоре супругов указано, что музыкант не получит компенсации при разводе, если причиной распада брака станет его алкоголизм или употребление запрещенных веществ. Однако в ином случае артист может претендовать на 600 тыс. долларов за каждый год трезвости.

Согласно данным издания, Кидман и Урбан прожили в браке 19 лет, поэтому после расставания музыкант может получить более 10 млн долларов.

Отметим, что еще в январе 2025 года Кидман делилась секретом своего счастливого брака.



