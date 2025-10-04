Дочь Николь Кидман прошлась по подиуму после новостей о разводе родителей

Дочь Николь Кидман и Кита Урбана 17-летняя Сандэй Роуз вышла на подиум на показе Dior на фоне их развода, сообщает Zakon.kz.

Показ прошел днями ранее в рамках Недели моды в Париже. Сандэй Роуз дебютировала на подиуме в прошлом году на показе Miu Miu и с тех пор строит модельную карьеру.

При этом успехи девушки активно обсуждают в сети. Многие считают, что приглашения она получает благодаря известным родителям и что у нее нет необходимых внешних данных. Впрочем, сама Сандэй на критику не реагирует и продолжает участвовать в показах и рекламных съемках. Известно, что Николь Кидман во всем поддерживает дочь и гордится ее успехами.

