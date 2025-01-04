Николь Кидман поделилась секретом своего счастливого брака

Американская актриса Николь Кидман рассказала, что ее гармония в семейных отношениях с супругом, австралийским певцом Китом Урбаном, напрямую зависит от принятия душа, сообщает Zakon.kz.

Артистка также подчеркнула, что у них с Китом Урбаном раздельные туалеты. Об этом обладательница премии "Оскар" рассказала в интервью журналу W Magazine.

"Я слышу, как Кит поет в душе, и я слышу, как рождаются его новые песни. У нас есть двойной душ. Двойной душ: ключ к успешному браку. Раздельные туалеты и двойной душ!" – рассказала актриса.

Николь Кидман и австралийский певец Кит Урбан вместе с 2005 года. У пары двое общих детей: Сандей Роуз и Фэйт Маргарет. Супруги не скрывают, что девочек выносили суррогатные матери.

У актрисы также есть двое приемных детей, которых она усыновила в браке с коллегой Томом Крузом.

Ранее Николь Кидан упрекнула режиссера Мартина Скорсезе из-за отсутствия женщин в его фильмах. 57-летнюю звезду фильмов "Часы" и "С широко закрытыми глазами" возмутил и опечалил этот факт.