К празднику Хэллоуин американка выпустила книгу с запахом чеснока

Писательница из США Дженнифер Арментроут накануне Хэллоуина вместе с брендом соусов Hellmann’s представила книгу "Первобытная кровь и кости", сообщает Zakon.kz.

Как пишет People, лимитированное издание романа написано чернилами с запахом чеснока. По словам автора, оно предназначено для "отпугивания вампироподобных существ крейвенов" – героев произведения.

"Поппи не должна была проснуться. Это приводит к катастрофическим последствиям: древние силы пробуждаются и меняют облик Кастила и Кирана так, как те не могли и предположить. Однако сейчас их это совсем не волнует", – говорится в синопсисе.

В конце книги напечатаны рецепты, каждый из которых навеян сюжетом произведения. Поклонники также получат бутылку чесночного соуса Hellmann’s, если купят книгу в книжном магазине писательницы Miss Willa’s Bookshop в Западной Вирджинии.

