#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
547.57
642.63
6.68
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
547.57
642.63
6.68
Культура и шоу-бизнес

К празднику Хэллоуин американка выпустила книгу с запахом чеснока

Праздник Хэллоуин, фото - Новости Zakon.kz от 04.10.2025 08:22 Фото: pixabay
Писательница из США Дженнифер Арментроут накануне Хэллоуина вместе с брендом соусов Hellmann’s представила книгу "Первобытная кровь и кости", сообщает Zakon.kz.

Как пишет People, лимитированное издание романа написано чернилами с запахом чеснока. По словам автора, оно предназначено для "отпугивания вампироподобных существ крейвенов" – героев произведения.

"Поппи не должна была проснуться. Это приводит к катастрофическим последствиям: древние силы пробуждаются и меняют облик Кастила и Кирана так, как те не могли и предположить. Однако сейчас их это совсем не волнует", – говорится в синопсисе.

Фото: Instagram/hellmannsmayonnaise

В конце книги напечатаны рецепты, каждый из которых навеян сюжетом произведения. Поклонники также получат бутылку чесночного соуса Hellmann’s, если купят книгу в книжном магазине писательницы Miss Willa’s Bookshop в Западной Вирджинии.

А двухлетняя новая живая богиня в Непале будет жить во дворце и выходить оттуда несколько раз в году.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
ХАМАС принимает ультиматум Трампа
07:09, Сегодня
ХАМАС принимает ультиматум Трампа
74-летняя велосипедистка вместо юбилея собрала 22 тысячи евро для жителей Газы
06:44, Сегодня
74-летняя велосипедистка вместо юбилея собрала 22 тысячи евро для жителей Газы
В соцсетях обсуждают младшую дочь Стива Джобса
06:10, Сегодня
В соцсетях обсуждают младшую дочь Стива Джобса
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: