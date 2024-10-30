Нескольких участников праздника Хэллоуин задержали в Китае

Китайская полиция принялась активно задерживать людей, переодетых по случаю празднования Хэллоуина, сообщает Zakon.kz.

К примеру в крупных городах Китая, включая Шанхай и Хэнчжоу, вовсе отменили мероприятия, связанные с празднованием Хэллоуина. Об этом передает The New York Times.

За несколько дней до официальной даты праздника в стране начались задержания мужчин, переодетых в "Бэтменов", "Дедпулов" и "Человекаов-пауков". По данным издания, с ними проведены профилактические беседы.

"Полиция Шанхая продолжит работу в состоянии повышенной готовности", – говорится в публикации.

Параллельно с запретами подобного рода мероприятий, Китай борется с падением рождаемости и старением населения. Связанные с этим тенденции вызывают обеспокоенность у политиков.